Externan comerciantes salmantinos más casos de extorsión

El director de seguridad municipal Alejandro Flores, comento que los casos de extorsiones en comercios del municipio siguen estando presentes, ante ello se han presentado diversas modalidades de realizar dichos actos, haciendo entrega de regalos.

Alejandro Flores, director de seguridad Pública Municipal, informó que actualmente el sector comercial del municipio salmantino, se ha visto afectado por el regreso de los casos de extorsiones, de los cuales los más afectados han sido en el mercado Tomasa Esteves, pero por el miedo, no se han registrado los reportes correspondientes.

En este tema, el director de seguridad pública, comentó que a su momento en los que él acudía al mercado Tomasa Esteves los comerciantes no le externaron estos casos de extorsión, mas sin embargo se tiene de conocimiento que si existen.

“Tengo entendido que reciben unos obsequios, yo he acudido al mercado Tomasa Esteves, he platicado con ellos pero ninguno de los locatarios me comentan una denuncia de este tipo, quizá con los medios si lo comentan, pero no hay ninguna denuncia en ese sentido, pero sabemos que si los hay”, añadió.

Lo que corresponde dan apoyo y asesoría necesaria para que caigan en ese tipo de amenazas. Ante ello, el funcionario destacó que existe el temor por parte de los locatarios en denunciar este tipo de eventualidades, e informó a la ciudadanía a realizar sus denuncias correspondientes, la cual quedará totalmente en el anonimato.

“Tenemos en el 911, un total de 53 llamadas de extorsiones en lo que va del presente año, en el mes de más casos fue en el mes de enero con un total de 12 casos, las cuales han ido disminuyendo, y hasta el momento tenemos esa cifra de llamadas en caso de extorsión”, añadió.

Por último, el funcionario detalló que ante estos casos se les hacen los acompañamientos correspondientes para que se realicen las denuncias correspondientes en este tema ante el ministerio público.