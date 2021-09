Exitoso arranque de Semana Nacional de Vacunación Antirrábica

El domingo comenzó la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, por lo que la ciudadanía salmantina, que cuenta con sus mascotas, asistió a los diferentes puntos de vacunación para aplicar el biológico.

Se le recuerda a la población que para los siguientes días se estarán dando a conocer los puntos de vacunación a través de las plataformas digitales oficiales, además de que para el municipio se destinaron 39 mil 500 dosis para esta semana de vacunación.

La rabia trasmitida al hombre por perros y gatos es favorecida por la convivencia diaria con estos animales, sobre todo en aquéllas áreas en donde las condiciones de vida son de pobreza extrema y se tiene una mayor probabilidad de la ocurrencia de este padecimiento, como ha sucedido de manera ancestral en determinadas zonas del país, en donde si bien se han reducido los casos, continúa persistiendo el riesgo para la población residente de esos lugares.

A partir de 1990 en que se instaura la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, deja de ser la vacunación de perros una acción rutinaria para transformarse en acciones masivas, intensivas y gratuitas, con el propósito de vacunar a un mayor número de animales en un periodo corto de tiempo.

Se le recuerda a todos la población que solamente se vacunarán perros y gatos de ambos sexos, no se vacuna ningún animal de otra especie (como hamster, cuyos, hurones, ardillas, etc.), todos los perros y gatos se pueden vacunar a partir del mes de edad, las hembras gestantes también se vacunan, los animales no requieren bañarse, comer o beber inmediatamente, antes o después de vacunarlos, la vacuna no produce efectos secundarios en los animales y la vacuna es totalmente gratuita.