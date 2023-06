Existe un reforzamiento con Policía Estatal y Fiscalía en Celaya

León, Gto.- El secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato , Alvar Cabeza de Vaca Apendinni, declaró que existe un reforzamiento por parte de elementos estatales y de la Fiscalía en Celaya para reforzar a la Policía Municipal.

“Normalmente no revelamos nuestro estado de fuerza, pero existe un refuerzo importante de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en Celaya también, donde también se encuentra la Fiscalía estatal con un número importante de elementos, por todo lo que ha venido ocurriendo con la policía municipal, ante esto se encuentra un grupo de agentes de la Agencia de Investigación Criminal para atender el tema”, dijo el secretario.

Explicó que se han tenido reuniones constantes tanto con el alcalde Javier Mendoza como con Jesús Rivera, actual secretario de Seguridad Pública Municipal de Celaya, y reiteró que “estamos tomando acciones de refuerzo para aminorar está embestida, inhumano y cobarde en contra de los policías municipales, se está reforzando la presencia para evitar la repetición”.

Dijo que también se tuvo reunión con el general Enrique García Jaramillo, titular de la Guardia Nacional en el estado, y agregó que todos los organismos están reforzando la presencia con acciones en Celaya.

“Es lamentable cada una de las muertes de los policías, es dolorosa, pero también sabemos que las acciones se están tomando y llevando a cabo con resultados, estamos afectando los intereses de grupos delincuenciales que se han dedicado a tener represalias en contra de las actividades del gobierno”

Añadió que para proteger más a los policías, se están tomando medidas de protección y reforzando los protocolos y sus modelos operativos.

Recordó que el reporte que se tiene del miércoles por la noche, fue una llamada al 911, a la cual acudió por cercanía la Guardia Nacional, “estaban más cerca del lugar para la revisión y es cuando explota el vehículo que deja a varios elementos de la Guardia Nacional heridos, afortunadamente no hay ningún fallecido”.

Asimismo, dijo que el tema ya está en investigación en la Fiscalía General de la República y recordó que la policía estatal cuenta con protocolos para la revisión de autos, “ya que este no es el primer evento de esta naturaleza que sucede en Guanajuato, ya es el tercero si no mal recuerdo, y hace mucho tiempo que no se registraba algo parecido, por lo que hay que tomar precauciones”, puntualizó.