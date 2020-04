Exigen comerciantes apoyo a las autoridades estatales y federales

Miembros de distintos grupos de comerciantes se manifestaron esta mañana en la caseta de cobro de la autopista Irapuato- Querétaro para exigir que los dejen trabajar siguiendo con las medidas sanitarias estipuladas por la Secretaría de Salud , pues algunos tienen dos meses con los negocios cerrados.

Los representantes de Bares y Cantinas, Centro Seguro y Comerciantes Sánchez Torrado, informaron que los acuerdos a los que se habían llegado no se han cumplido debido a que algunos comercios no esenciales siguen abiertos, además de que los apoyos económicos no se han cumplidos.

Yufani Tolentino representante de Bares y Cantinas dijo que tienen "dos meses de negociación y pedimos que alguien nos pueda dar respuesta y venga a hablar con nosotros".

Ante estas omisiones, piden apoyo de Gobierno del Estado y Federal para poder trabajar.

500 comerciantes pertenecientes a estás organizaciones están siendo afectados por el cierre de negocios

Aseguraron que el diálogo con las autoridades municipales se rompió una vez que llevaron los documentos que se les habían solicitado a la Dirección de Fiscalización y Control y no fueron recibidos , además que la mesa de diálogo entablada para el 1 de mayo fue pospuesta por ser día festivo.

Dentro de esta manifestación se dio libre acceso a los automovilista por intervalos de 30 minutos y permanecerán en este lugar hasta que tengan respuesta de alguna autoridad.