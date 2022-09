Exhortan a la ciudadanía ser responsable en el uso de pirotecnia

Ante la quema de pirotecnia el pasado 15 de septiembre y la mala calidad del aire que esta práctica provoca en Salamanca sobre todo en la época invernal, la Dirección de Medio Ambiente, invita a la ciudadanía a ser más responsable en el uso de estos artefactos para el cuidado de medio ambiente de la ciudad, ya que representan un riesgo tanto para las personas como para los animales.

Durante la festividad que se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre, en donde el alcalde César Prieto Gallardo conmemoró el 212 aniversario del grito de independencia, al término del mismo se llevó a cabo la quema de pirotecnia.

Ante esta quema de pirotecnia, el titular de la dirección de medio ambiente municipal Alberto de la Torre Gleason, comentó que no se presentó una precontingencia ante dicha quema de pirotecnia realizada durante este grito de independencia.

“En este caso la situación de la pirotecnia el criterio tiene que ser como todo, se permite el uso más no el abuso, no podemos prescindir de estas situaciones, mas sin embargo si hay un uso, no debe de ser en abuso”, explicó.

Ante ello el titular de la dependencia comentó que en este tipo de festividades es parte de la cultura la quema de pirotecnia, a lo cual invitó a la ciudadanía a no consumir en exceso la pirotecnia para con ello no generar una mala calidad del aire en el municipio salmantino.

De la Torre Gleason detalló que en estas cuestiones de la cultura tanto para el grito de independencia, así como al inicio del año nuevo son costumbres arraigadas en la población mexicana.

Ante ello el funcionario comentó que en estos días en el municipio no se amaneció con precontingencia.