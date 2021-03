Estudiantes siguen extrañando la convivencia escolar

Fue un martes 17 de marzo cuando las clases presenciales quedaron suspendida en el estado de Guanajuato, por lo que en el municipio más de 134 mil alumnos de todos los niveles educativos comenzaron con la modalidad de educación virtual. A un año de este suceso, los estudiantes se han adaptado a las clases en línea, sin embargo, aún les pesa el no convivir con sus compañeros.

Cecilia Frías quien está llevando su último año de universidad de manera virtual y muy probablemente salga de ella sin haber vuelto a pisar un aula aseguró que “en un inicio veía la situación lejana yo pensaba que el martes después del puente regresaríamos pero ya llevamos un año. Al principio fue complicado y triste porque no vería a mis compañeras, las clases en línea se hicieron pesadas por qué no sabíamos cómo trabajar, pero buscamos alternativas y creo que hoy esa parte está superada”.

Para Ximena Martínez la suspensión de clases presenciales comenzó cuando cursaba el sexto año de primaria, por lo que no volvió a ver a sus compañeros, asimismo inició la secundaria sin conocer físicamente a estudiantes y maestros.





“A veces me siento un poco triste, porque si me gustaría conocer mi secundaria y a mis compañeros y aprender bien y mejor, aunque ya me adapte a las clases en línea, no es lo mismo estar a través de una computadora, aprender es difícil y más complicado”

“Me siento mal por qué es muy difícil trabajar en línea los maestro no pueden explicarte bien, a veces no tenemos los materiales para que te expliquen porque necesitan pizarrón o hay un tiempo límite de la reunión, también a veces dejan trabajos muy complicados en los que no te pueden ayudar” explicó Sofía de quinto grado de primaria.

Catrina Capetillo, estudiante de preparatoria dijo “aún no me adapto a no convivir con mis compañeros, es la parte más difícil de este tiempo, porque bien o mal a las clases ya nos adaptamos pero a mí me sigue pesando mucho no poder salir ni convivir como lo hacía en la escuela”.

A un año de que miles de estudiantes no volvieran a las aulas, no se tiene certeza de cuándo será este tan esperado regreso, sin embargo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el regreso a clases se podría dar antes de que termine el ciclo escolar 2020-2021 pues se le dará prioridad a la vacunación de maestros para que los niños puedan regresar a clases presenciales.