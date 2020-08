Estudiantes no aceptan clases virtuales

Mucho se ha hablado de las clases virtuales, los contratiempos que genera a padres y maestros, así como su efectividad, sin embargo los alumnos también han tenido la necesidad de adaptarse a un sistema nuevo y enfrentarse a la dificultad de no contar con las herramientas necesarias para llevar a cabo la educación a distancia.

Erika de 16 años, estudiante de preparatoria considera que este método es poco efectivo para el aprendizaje “porque las escuelas no tienen un sistema sólido en el cual plantear su aprendizaje, pero también es una buena forma de evitar la propagación del virus, puesto que las personas siguen sin guardar distancia creo que esto se alargará y finalmente nos tendremos que adaptar.

Sandra tiene 15 años y está cursando su segunda semana en la preparatoria y afirma que “fue difícil. El primer día tenía muchos nervios porque me estaba enfrentando a una nueva escuela y a la modalidad en línea no sabía cómo se trabajaría. Poco a poco estoy entendiendo pero no hay como estar en la escuela (de forma presencial)”.

“Para esta modalidad virtual creo que falta capacitación a maestros para impartir las clases en línea y los alumnos no tenemos la mentalidad para recibirlas, es un proceso más autodidacta y estamos acostumbrados a que ellos nos digan todo, esto implica poner más de nuestra parte y nos está costando trabajo” señaló María, estudiante universitaria .

Javier de 17 años cursa último año de preparatoria explicó que “son complicadas por que utilizamos aplicaciones que no son fáciles de usar. En mi caso a mi computadora no le funciona la pantallas y se me dificulta, sin embargo tengo (equipo ordenador), pero hay compañeros que no y están idealizando que todos tienen la posibilidad de acceder a una computadora y no es así”.

Cecilia de 22 años y estudiante de licenciatura dijo que “es un reto muy grande para cada estudiante y maestro, es algo nuevo que aprender, en lo personal soy una estudiante que aprende mejor de manera presencial.

Me es más fácil volver a concentrarme en una clase presencial que en línea, además de que hay materias que al momento de impartirse en línea no me gustan porque no es fácil comprenderlas”.

Danna, tiene seis años de edad menciona no gustarle las clases en línea ya que “me dejan muchos trabajos que no entiendo, las clases de televisión son muy rápidas y no siempre las entiendo. A mí me gusta estar en el salón de clases y que los maestros nos estén explicando”.

De esta manera niños, y jóvenes enfrentan un nuevo reto ante el inicio del ciclo escolar que será de manera virtual, enfrentándose al reto de aprovechar los conocimientos que se les brindan optimizando los recursos con los que cuentan.