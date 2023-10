Atentado obliga a reforzar coordinación en materia de seguridad: César Prieto

Luego del ataque en contra de elementos de Seguridad Pública en el que una oficial y una civil perdieron la vida y otra mujer policía resultó herida, el presidente municipal César Prieto sostuvo que tiene una corporación sana en la que se cuenta con un equipo firme que trabaja de manera correcta, por lo que ante este hecho se reforzará la coordinación entre los tres niveles de Gobierno para recuperar la paz en Salamanca; respecto a la información en torno a ello pidió ser respetuosos del dolor y duelo de las familias involucradas y no sesgar el hecho a situaciones políticas.

“Hemos estado dando acompañamiento a las familias tanto de la persona civil fallecida, como de los policías, otra compañera policía está en este momento en el Seguro Social, se le está dando toda la atención (…) es un hecho que no solamente enluta a una familia, una corporación, una administración es a una ciudad, (…) ellos estaban cumpliendo con su deber se encontraban en el bulevar Valle de Santiago haciendo su rondín donde intentan hacer la detención de unas personas y desafortunadamente al parecer ahí es donde reciben este ataque”, lamentó el edil.

En este caso César Prieto confirmó que las oficiales no alcanzaron a repeler la agresión, por lo que quedaron directamente expuestas a los disparos de los presuntos agresores; “fue un ataque que nadie se esperaba, ellas no tuvieron oportunidad, porque desafortunadamente en el cumplimiento de su deber ellas no tenían idea de que pudiera resultar un ataque en contra de su persona (…) iban hacer al parecer una detención estaba un vehículo sospechoso, se acercan y después otro vehículo llega a hacer el ataque”, reveló.

Respecto a que este es el segundo atentado en dos meses en contra de la corporación de Policía, el mandatario salmantino reconoció que no el patrullaje no se reestructuró en binomios como se había informado en agosto pasado, sin embargo, destacó la coordinación con las demás instancias de seguridad del Estado y la Federación para dar seguimiento a través de las áreas de inteligencia y monitoreo desde el Complejo Integral de Seguridad Pública, a pesar de ello no se pudo localizar a los presuntos responsables.

“Inmediatamente que sucedieron los hechos estuvimos en el C4, estuvo el general Jaramillo (comandante de la 16va Zona Militar), estuvimos viendo la búsqueda de los vehículos que estaban involucrados y desafortunadamente hasta este momento no se tiene detectado, se implementó un operativo con demás municipios, donde se hizo el cierre de las entradas de las ciudades para poder blindar esto y hasta este momento no se ha detenido a nadie (…) en este caso estaban ellos haciendo una situación cotidiana, no se percataron que estaba una amenaza y en este momento con el general Jaramillo está el compromiso de reforzar todavía más el municipio de Salamanca”, asentó.

Finalmente, afirmó que a pesar de estos hechos no se tienen amenazas en contra de la corporación, en la cual dijo cuenta con un equipo firme y comprometido en trabajar por el bienestar de los salmantinos; “este no es un hecho donde hay una amenaza en contra de la corporación, ellos están cumpliendo con su deber y desafortunadamente los agresores le arrebataron la vida a una persona que tenía un hijo, que tenía a su madre y su familia, y que vamos a darles todo el apoyo”, concluyó.