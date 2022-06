Estar con su familia, el mayor deseo para los padres salmantinos

Honestidad, responsabilidad y respeto, son los regalos más valiosos que consideraron los padres salmantinos, quienes además esperan pasar un “Día del Padre” en familia y rodeados de sus hijos.

El Día del Padre, es una celebración que se conmemora el tercer domingo de junio en México y países como Francia y Reino Unido, cuya finalidad es homenajear a los padres y resaltar su importancia en la crianza de los hijos.

“Me gustaría que me regalen honestidad, responsabilidad y amor es lo más valioso para mí, no necesito cosas materiales porque eso yo las puedo obtener si trabajo yo lo tengo, también espero que Dios le dé la salud a muchos de los niños que están enfermitos como un regalo, para aquellos papás que viven en la angustia e incertidumbre la recuperación de sus hijos “dijo Miguel Ángel González Segura.

"Pues ahorita no espero que me regale nada porque no hay dinero, mi hija no vive conmigo y pagar renta entonces pues no va a tener dinero pero con que tengamos salud eso es suficiente", señaló Gustavo.

“Yo como padre de familia, lo que más gusto me daría recibir como regalo por parte de mis tres hijas sería que mejoraran su comportamiento, que aprendan de los valores que les he enseñado y que fueran nobles y humildes de corazón, lo demás ya es secundario porque son cosas materiales", indicó José Juan Álvarez Duarte.

Por su parte, José Onofre dijo “yo lo que quiero es disfrutar de una tarde tranquila, sin molestia ni nada por el estilo y que mi hijo me regale una docena de cheves, eso es todo lo que quiero para el día del padre”.

La celebración del Día del Padre, surgió en Estados Unidos en 1910, cuando una mujer de nombre Sonora Smart Dodd quiso rendir homenaje a su padre la había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos en una granja en el estado de Washington. La idea se le ocurrió mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en la iglesia, fue entonces que propuso el 5 de junio, fecha del cumpleaños de su padre.

Luego en 1924 se realizó la primera declaratoria oficial para establecer un día Nacional del Padre por el presidente Calvin Coolidge, pero no fue hasta 1966 cuando se efectuó la declaratoria definitiva de la mano del presidente Lyndon Johnson, estableciendo la fecha de la efeméride en Estados Unidos para el tercer domingo de junio.