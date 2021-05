Estaban vacunados pero se contagiaron

En Guanajuato, 171 personas que se vacunaron contra el coronavirus se han infectado de Covid-19, por lo que el Secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez, llamó a la población a no relajar las medidas, pues estar vacunado no es sinónimo de no contraer la enfermedad, aparte de que puede transmitir ésta a más personas.

“Por eso, a pesar de la vacuna, no debemos de confiarnos, porque nos falta mucho para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño”.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.

“De repente vemos a personas que ya salen sin cubrebocas, pensando que ya están vacunadas, pero también tenemos casos en personas que se han vacunado y por lo tanto tenemos que extremar precauciones; si esto es lo que nos ha llevado a tener menos casos, entonces por qué no seguir teniendo esas medidas que hasta el momento nos han funcionado muy bien”, dijo el Secretario de Salud durante su participación en la televisora T4, en donde informa sobre el panorama de la Covid-19 en la entidad.





Daniel Díaz Martínez explicó que de las 171 personas que se contagiaron tras recibir su vacuna, dos casos fueron de personas que recibieron la dosis de Sputnik, seis de CanSino, 23 de Sinovac, 37 de AstraZeneca y 99 de Pfizer.

“Afortunadamente no son casos graves que le llegan a costar la vida a una persona, pero sí se contagian y pueden tener la posibilidad de adquirir el virus, por eso, a pesar de la vacuna, no debemos de confiarnos, porque nos falta mucho para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño”, señaló.





El Secretario de Salud de Guanajuato explicó también que la vacuna no es la causante de la Covid-19, como muchas personas pueden interpretarlo, pues hay quienes comentan que tras recibir sus dosis se contagiaron, lo cual no es así.

“Quien inmediatamente tiene signos o síntomas de la enfermedad no es necesariamente por la vacuna, puede ser que ellos ya venían contagiados al menos siete días antes de recibir la vacuna o siete días después, que es cuando todavía no inicia la producción de anticuerpos por parte de nuestro organismo, entonces en ese lapso de dos semanas difícilmente puede ser por la vacuna, de hecho no lo es por la vacuna, entonces son personas que ya pasaron dos, tres semanas después de haber recibido su primera dosis o incluso el esquema completo y que presentan signos o síntomas dos semanas después de la vacunación; no nos confundamos con la sintomatología que presenta una persona como reacción a la vacuna que es temporal y en uno o dos días ya se se sienten bien”.