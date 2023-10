Ésta es la historia de Miguel Orozco y sus seis tumbas que hay en el panteón de Irapuato

El Panteón Municipal cuenta con infinidades de historia, debido a que fue construido desde 1880 y una de ella es la de las seis tumbas de Miguel Orozco, una persona quien se creía que contaba con múltiples tumbas, por ello se comenzó a especular que el hombre había vivido más de 100 años.

Los investigadores del Archivo Histórico Municipal de Irapuato encontraron registros de documentación antes de su nacimiento y después de su muerte, pero la realidad es que son tumbas dedicadas a los antepasados y descendientes de este hombre, que nació el 29 de octubre de 1858 y murió el dos de septiembre de 1897.

El investigador irapuatense, Franco Segoviano, mencionó que los registros encontrados fueron desde el año 1836 hasta el año 1943 fueron de seis hombres en total y el primero del cual se tiene registro fue el de Miguel Orozco García, quien realizó su testamento en la ciudad de Irapuato el 14 de junio de 1893.





“Las tumbas con las que contamos en el Panteón Municipal tienen ya muchísimos años, ya que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tomamos fotografías de algunas de estas lápidas para comenzar con nuestra investigación”, explicó.

Se descubrió que el Miguel Orozco tuvo dos matrimonios, en los cuales resultaron dos hijos, Miguel Orozco Gutiérrez, el cual ya era residente en Irapuato y no tuvo descendencia, y Miguel Orozco Morales, el cual se casó con Margarita Santana, descendiente de uno de los dueños de la mina Valenciana, y tuvieron varios hijos, entre ellos Miguel Orozco Santana, padre de Miguel Orozco Musier, quien tuvo un hijo, otro Miguel Orozco Cabada, el cual es el último de los Orozco de los que se tiene registro.





Mario Adrián Martínez, el director del Panteón Municipal, comentó que desde que comenzó a trabajar ahí quiso encontrar todas estas tumbas, pero le fue imposible, debido a la extensión de este terreno y porque muchas de las tumbas más viejas ya se encuentran muy dañadas.

“Desde que comencé a laborar en el panteón, me he dedicado a buscar todas las tumbas que llevan por nombre ‘Miguel Orozco’, pero solo me ha sido posible encontrar una, la cual se encuentra frente la pared perimetral que da hacia las vías; antes se creía que las seis tumbas eran dirigidas al mismo señor pero se descubrió que realmente eran familiares”, contó.