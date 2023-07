Esperan agricultores de la zona norte lluvias

Los próximos 15 días serán fundamentales para que agricultores de la zonas norte salven sus cultivos de maíz establecidos para el consumo personal y de sus animales, de lo contrario, se tendrían pérdidas superiores a los 20 mil pesos y deberán buscar estos productos en otros sitios aún sobreprecio.

Desde hace tres años, la falta de lluvias se ha convertido en uno de los principales problemas para los agricultores, sin embargo, esta situación se ha agravado particularmente en las parcelas de la zona norte del municipio, en donde, los campesinos se encuentran a expensas de las condiciones climatológicas para lograr que sus cultivos se logren en el tiempo correspondiente.

Tal es el caso de Rubén Ochoa, agricultor que radica en esta zona y que comenzó a sembrar maíz desde el mes de junio y mantiene la esperanza de que en los próximos 15 días, las precipitaciones se vuelvan más constantes para asegurar los cultivos de temporada o de lo contrario perderá el 50% de lo invertido.

“Si llueve puede que se recupere lo invertido que son más de 20 mil pesos, en caso de que no se establezcan los cultivos de temporal, tendremos pérdidas del 50%, como ha cambiado las cosas, anteriormente comenzábamos a sembrar en junio y para julio la mayoría de nuestras milpas se daban, ahora preferimos sembrar menos hectáreas, porque si no se pierden no logran establecerse todas”, explicó.

Durante esta temporada, el agricultor siembra maíz y frijol en más de tres hectáreas, en donde, llega a invertir en la compra de abono, fertilizantes, aditamentos que cada año registran un incremento que afecta el bolsillo de los campesinos, por lo que, esperan la situación pueda cambiar, ya que, no solamente se verá comprometidas sus tierras, sino también su alimentación.

“El gobierno municipal, luego nos brinda apoyo de pacas o abono, pero, la cantidad que nos brinda es insuficiente para lo que necesitamos, esta vez compré 2 toneladas y le eché poquito, hay algunas personas que luego no compran porque está caro, todo lo que sembramos lo utilizamos para consumo personal y mis animales”, finalizó.