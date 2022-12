Espera Salamanca donativo de 600 toneladas de asfalto para 2023

Después de ejercer 400 toneladas de asfalto durante este 2022 que fueron transformadas en más de 60 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica; el alcalde César Prieto informó se han solicitado en donación 600 toneladas para este 2023 a Petróleos Mexicanos a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA).

Este año fueron ejercidas y transformadas 400.

“Estamos en tema del asfalto y el diesel que generalmente nos dona Pemex, es lo que estamos ahorita pidiendo (…) yo había platicado previamente con ellos, ya me habían comentado que si existía la posibilidad de que se diera el apoyo, lo más seguro es que venga ese apoyo del diesel, del asfalto, del apoyo para lo de las cámaras (…) son 600 toneladas que estamos pidiendo para este año, el año pasado ejercimos 400 toneladas que se pusieron en los caminos de aquí de Salamanca”, informó el edil.

En cuanto a un posible adelanto de participaciones, el mandatario salmantino descartó una solicitud; “no pedimos adelanto, este gobierno yo me comprometí a no endeudar, ni pedir adelanto, creo que tenemos que trabajar con lo que se tiene y obviamente si se trabaja con honestidad y no hay corrupción el dinero si alcanza”, puntualizó.

En cuanto a los trabajos de colocación de carpeta asfáltica y el programa de bacheo, la dirección de Obra Pública trabajó en el bacheo general y así como la intervención en al menos 30 vialidades, en la zona centro como Juárez, Cazadora, 5 de Mayo, Pípila, Obregón, Ignacio Allende, Javier Mina, Guadalupe Victoria; León en su cruce con la avenida Valle de Santiago, Avenida Faja de Oro y la intersección del bulevar Clouthier con Bicentenario, así mismo se mejoraron los accesos oriente y poniente de la ciudad por mencionar algunas.

Programa de rehabilitación de vialidades

Año con año Petróleos Mexicanos realiza la donación de asfalto al municipio de Salamanca, a través del programa PACMA, con la finalidad de contribuir a mantener las calles en buen estado; en este contexto, de 2019 a 2021 se realizó la pavimentación de carpeta asfáltica de alrededor de 38 vialidades, en este 2022 el Pemex donó 400 toneladas de AC20 que fueron transformadas en carpeta asfáltica y aplicadas también dentro del programa de bacheo.