Lixiviados Generan daños a ganado y campos de cultivo

Las lluvias atípicas registradas en el municipio derivaron en escurrimientos de lixiviados del Relleno Sanitario, los cuales continúan afectando alrededor de seis hectáreas de cultivo, además de animales de traspatio, en las inmediaciones, ante esta situación, Alejandro Barrón, habitante de Buenavista de Valtierra denunció que esto ha sido un tema en el cual no se le ha dado la atención correspondiente desde hace más de cinco años.

“Ahí llega toda el agua y se mete al terreno que está a un lado. Yo no sé por qué hicieron eso ahí, la hicieron mal esta canaleta que viene desde el relleno sanitario y se nos mete a nuestros cultivos y casas; no llovía por eso no se presentaba el escurrimiento pero ahora si se volvieron a presentar”, Alejandro Barrón, habitante de Buenavista de Valtierra.

Esta problemática se ha hecho presente en los límites del Relleno Sanitario con la comunidad Buenavista de Valtierra, en donde los habitantes se han visto afectados por esto líquidos que son emanados por el relleno sanitario.

“Yo fui y les comentó sobre el agua que escurría y se iba a mi terreno, vinieron según a taparle pero de todos modos se escurre luego de que llega a su totalidad y nos afecta a nosotros. Donde hicieron el nuevo relleno, ahí llueve, se revienta y nos viene el agua para abajo; vinieron a echarle tierra pero no fue suficiente porque se continúan presentando estos problemas; la cuarta celda también está llena de agua y no hay donde coloquen el agua

Alejandro, dijo que, “Uno va y les dice y nos comentan que van a limpiar y no hacen caso, pero si es necesario que compongan o nos paguen todo lo que perdemos aquí con este líquido”.

En caso de que no se les haga efectivo la reparación de los daños que presentan en sus propiedades, acudirán a las autoridades municipales para que se les de una pronta solución a este tema.