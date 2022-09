Eran balas las que menor metió a secundaria: SEG

El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Meza, comentó que el caso del menor que introdujo balas a una secundaria de Salamanca no será investigado por la Fiscalía de Guanajuato y que aún no se sabe de dónde las consiguió.

De acuerdo a padres de familia, el estudiante amenazó a sus compañeros, pero el funcionario estatal desmintió esta versión, sólo dijo que cuando se habló con el menor de 13 años argumentó que se le “hizo fácil”.

“En este caso no, no hay elemento que nos permita o que sea de relevancia para la Fiscalía, pero más bien nos alerta porqué este niño tenía ese objeto en la mano (…) Con el menor se habló, lo que nos declara es que se le hizo fácil, se le hizo interesante, los padres de familia no lo conocían”, dijo.

Jorge Hernández Meza comentó que la conducta del niño no era violenta, pues es considerado como un estudiante de comportamiento ordinario y descartó que haya amenazado a sus compañeros como en un inició se informó.

El caso del menor quedó en manos de los padres de familia con quienes se acordó que tendrían un diálogo mientras que la institución educativa va a activar los programas de convivencia escolar para trabajar el tema.

Dijo que esos temas siempre encienden las alarmas, pero que no pueden proceder a realizar una operación mochila ya que por temas de derechos humanos necesitan la autorización de los padres o tutores o incluso del menor.

El funcionario estatal aseguró que para ello desde el gobierno en conjunto con varias dependencias, están implementado el programa Planeth Youh donde están trabajando con alumnos principalmente de secundaria para combatir todo tipo de conductas violentas además del consumo de sustancias.

Comentó que la encuesta que ya se ha aplicado a cinco municipios les ha arrojado información clara por medio de un mapa de calor donde ya identificaron las instituciones donde hay mayor incidencia.

Dijo que si bien el consumo en menores de 12 años les preocupa que es una de las métricas que tiene el programa, con mayor razón los de seis años “que son muy dramáticos” y que también fueron parte de los resultados que les arrojó el programa islandés.