Denuncian retraso en servicio de recolección de basura en Valtierrilla

Salamanca, Gto. – Una vez más, habitantes de la comunidad de Valtierrilla, se quedaron sin el servicio de recolección de basura, esta situación, se repitió en dos ocasiones durante la semana pasada, el martes y sábado, días asignados para el servicio, unas de las calles afectadas fue el Ignacio Allende, causando molestia entre quienes radican por esta zona.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Es la tercera ocasión en lo que va del 2023

De acuerdo a testimonios de esta zona, el camión recolector solamente llegó hasta una parte de su recorrido habitual, esto se debe a que supuestamente en el resto del área que le tocaba ya los trabajadores no recibirían propina.

En lo que va del año, la zona oriente de la comunidad de Valtierrilla, que corresponde a los días martes, jueves y sábado, se ha quedado sin el servicio por lo menos en tres ocasiones, sin alguna explicación previa, lo que ha ocasionado inconformidad entre sus habitantes, ya que muchos tienen que meter nuevamente su basura y en la mayoría de los casos se tratan de desechos que se van pudriendo generando olores insoportables para ellos, a esto se suma el tiradero de desechos que ocasionan los perros al rasgar las voz las bolsas que se dejan en las calles.

Falta de mantenimiento a unidades ha dejado a siete colonias sin el servicio desde hace algunas semanas

“Esta es la tercera ocasión que nos dejan así, en ocasiones pasadas solamente ha sido un día, pero ahora fueron dos (jueves y sábado), y lo peor es que ni siquiera nos dan explicaciones, acá se está especulando que el camión recolector no pasó por esta calle, ya que, los trabajadores no reciben alguna propina, pero ya ni sabemos, porque de gobierno no nos dice nada a pesar de que reportamos y entonces de qué sirve que paguemos impuestos", dijo Laura, habitante de la comunidad.

Local Obstruye basura red de captación pluvial

De acuerdo a lo señalado por el director de Servicios Públicos Municipales, Aarón Gasca Aguinaco, el retraso en el servicio de recolección de basura, se ha debido a que siete unidades de recolección se encuentran en mantenimiento, ocasionando la acumulación de basura en vialidades, camellones y glorietas afectando alrededor de 12 colonias en Salamanca.