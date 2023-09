Obstruye basura red de captación pluvial

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Salamanca (CMAPAS), dio a conocer que la obstrucción en el sistema de captación pluvial es debido a la basura que se arroja en la vía pública, misma que original los encharcamientos masivos en la ciudad, por lo que se invitó a la población a no tirar basura en la vía pública

“Personal de CMAPAS se encarga en encender los cárcamos ya que otros son automatizados y al momento de tener algún nivel comienza a drenar, pero hemos detectado que algunos cárcamos tienen poco bombeo de agua y las calles están llenas, esto quiere decir que la basura sigue afectándonos”, indicó Ulises Banda Coronado, presidente del Comité de CMAPAS

Tras estas versiones, la Dirección de Protección Civil detalló que actualmente no se han presentado puntos rojos en la ciudad, ya que ellos no intervienen en las acciones realizadas por personal de CMAPAS. “Ellos tienen su programa de limpieza con las máquinas de vacío que son con las que limpian las bocas de tormenta, alcantarillas; pero así como un programa como tal no, derivados a la cantidad de lluvias registradas en las últimas semanas en el municipio, se registró la problemática presentada por la falta de cultura de la población en arrojar basura en las vías públicas”, indicó Víctor Cano, personal operativo de Protección Civil.

“Como puntos de riesgo no tenemos en ese estatus de alcantarillado, todo es dependiendo del estancamiento, que no es inundación, es encharcamiento severo debido a los problemas; los escurrimientos en los canales están a bajo nivel, el Lerma y laja están muy por debajo del nivel, las afectaciones ahorita serán por las lluvias presentes en las colonias que pudiéramos tener taponamientos”, explicó.

En los últimos días se han presentado afectaciones en varios puntos de la ciudad, los cuales debido a la obstrucción en el sistema de alcantarillado del municipio de Salamanca.