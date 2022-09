En pleno simulacro se siente el sismo en León [Fotos y Video]

Durante el simulacro nacional realizado como es costumbre el 19 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 7.4 que se llegó a sentir en la ciudad zapatera.

Hasta el momento solo se ha manejado información preliminar, donde se informa que el sismo tuvo una magnitud de 7.4 con una región epicentral de 59 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán, justo a las 13:05 horas de este lunes.

Justo a esa hora, en León se llevaba a cabo el simulacro nacional en algunos edificios, mientras otros más ya habían concluido, al momento de sentir el mecer de la tierra, todo el personal de los diversos centros de trabajo y casas, salieron a la calle a refugiarse.

“Yo sentí como si me mareara, pero no creí que estaba temblando, yo pensé que se me estaba bajando el azúcar, hasta que escuche la alarma sísmica y fue cuando salimos”, mencionó una joven trabajadora de la zona centro.

Ante el #SISMO registrado con magnitud de 6.8 Loc. 59 km al sur de Coalcoman, Mich. y que fue perceptible en mpios. de #Guanajuato, les comparto que no se registran incidentes que afecten a la población ni daños materiales, activamos protocolos de monitoreo y estaremos atentos. pic.twitter.com/vM9IJgGIPh — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) September 19, 2022

Hubo quienes no sintieron este temblor, ya que a pesar que veían lo que platicaban o se publicaba en redes sociales, ellos aseguraban no haberse percatado de lo sucedido.

Con toda responsabilidad, informamos que derivado del sismo registrado por el Sismológico Nacional al sur de Coalcomán, Michoacán a las 13:05:07 de magnitud 7.4; en nuestro municipio se activaron los protocolos de #ProtecciónCivil en diferentes establecimientos. — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) September 19, 2022

Por todo el Centro Histórico se observó a la gente afuera de sus trabajos y casas, tratando de comunicarse por teléfono o mensaje a sus familiares, para informar lo ocurrido y sobre todo para asegurarse que se encontraban bien.

Edificios de gobierno y hospitales desalojaron a cada persona que se encontraba al interior de los inmuebles, posteriormente Protección Civil a través de sus redes sociales aseguraron que hasta el momento no se registran personas lesionadas.

Nuestros cuerpos de emergencia se mantienen en recorridos para atender los reportes por el #Sismo registrado a las 13:05 horas. Por el momento no tenemos personas lesionadas y se realiza evaluación de daños para tomar las medidas preventivas correspondientes.

Mantente informado. — Mario Bravo Arrona (@Mario_BravoA) September 19, 2022

“Por sismo registrado por el Sismológico Nacional al sur de Colcomán, Michoacán a las 13:05:07 de magnitud 7.4 preliminar, en nuestro municipio se activaron los protocolos de Protección Civil en diferentes establecimientos. Por el momento no se registran personas lesionadas, nuestras unidades atienden reportes para evaluar posibles daños”, publicó la dependencia.

“Nuestros cuerpos de emergencia se mantienen en recorridos para atender los reportes por el #Sismo registrado a las 13:05 horas. Por el momento no tenemos personas lesionadas y se realiza evaluación de daños para tomar las medidas preventivas correspondientes. Mantente informado”, publicó Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad de León.