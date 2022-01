En Loma de Flores llevan 9 años sin agua

Habitantes de la comunidad Loma de Flores hacen un llamado al Gobierno Municipal, para que los apoye con el equipamiento de un nueve pozo de agua pues tienen más de nueve años que el que tenían dejo de funcionar.





Pese a los intentos de la comunidad dejó de funcionar.





El delegado de la comunidad Francisco Ramírez, explicó que desde hace nueve años el pozo con el que contaban dejo de funcionar, razón por la cual solicitaron a la anterior administración apoyo para rescatarlo, sin embargo, no dio el agua suficiente.

“El anterior Gobierno nos prometió apoyarnos con el equipamiento de un nuevo pozo; nos dio 200 mil pesos y cada familia de la comunidad puso 730 pesos para rescatar el viejo, pero no fue suficiente; nuevamente pedimos cooperación y colocamos una bomba mas chica y con eso algunas veces salen chorritos de agua pero no es en todas las casas y hay familias a las que no les llega nada de agua” dijo.





La basura también se ha convertido en otro problema.





Francisco Ramírez, explicó que anteriormente les llegaban pipas de agua por parte del municipio, pero luego de la ayuda que les entregó la administración anterior dejaron de enviarlas, ahora las más de 500 familias que habitan en la comunidad compran sus propios totes.

Por ello, hizo un llamado a la actual administración para que los apoye con la construcción de un nuevo pozo o en su defecto con los permisos ante Conagua para solicitar el permiso de perforación pues luego de un acercamiento con el diputado Federal Justino Arriaga Rojas, este se comprometió a ayudarlos, pero es necesario que cuenten con este permiso para gestionar la construcción.









Aunado a este problema el camión recolector de basura no ha pasado desde antes del 24 de diciembre al igual que en otras comunidades de la zona norte del municipio, por lo que las familias comenzaron a arrojar sus derechos al canal, lo que ha detonado otro problema.