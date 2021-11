En la incertidumbre, trabajadores de Univex

Trabajadores de la empresa petroquímica Univex, se encuentran en la incertidumbre ante el anuncio anticipado del cierre de la industria propiedad de Sales del Bajio en Salamanca.





La empresa inició operaciones en 1972.





De acuerdo a las versiones de los trabajadores, alrededor de 200 empleados del área de Caprolactama fueron liquidados debido al proceso de cierre en el que se encuentran la empresa petroquímica dedica a la elaboración de fertilizantes.

"Todo fue tan rápido, de un día para otro comenzaron a liquidarnos y nos dijeron que era porque la empresa iba a cerrar, ahora no se que vamos hacer, porque esta muy difícil conseguir trabajo en esto dias, no se vale, yo soy el sustento de mi familia y con la liquidación que nos dieron apenas y nos alcanzará para subsistir algunos meses, pero no lo necesario", explicó un trabajador.

Los trabajadores están preocupados ante el hecho de quedarse sin empleo, debido a que la situación económica cada vez es más complica y el cierre de la empresa cada vez se hace mas evidente debido a los múltiples paros técnicos que tuvieron debido a la pandemia de la covid-19.





Preocupación entre empleados.





Univex Salamanca, inició sus operaciones en 1972 con una capacidad de producción de 42 mil toneladas métricas por año de Caprolactama, era conocida como una de las empresas líderes de en el suministro de este compuesto para la producción de Nylon 6.

Dicha empresa se ubica en la carretera panamericana km 306 y desarrollo una patente creada por Sales del Bajío para procesar los desechos industriales, para la creación de fibras de alta velocidad de hilados, plásticos de ingeniería, alfombras, películas, entre otros.

Hasta el cierre de esta edición, la empresa petroquímica no ha emitido una postura oficial acerca del cierre definitivo de sus instalaciones, ni la cantidad de trabajadores a los que tendrá que liquidar.