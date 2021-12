En el limbo concesión minera canadiense

A una semana de la visita del presidente Andrés Manuel López obrador a Guanajuato donde aseguró, que no habrá nuevas concesiones para la explotación minera. La reunión con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)para conocer el estatus del proyecto de Exploración Minera ubicado entre las comunidades de Potrerillos y Joya de Cortes sigue sin concretarse, así lo dio a conocer el secretario del ayuntamiento Guillermo García Flores.

“La reunión con autoridades federales no se ha concretado, hoy la Dirección del Medio Ambiente nos dijo que siguen a la espera para conocer el estatus que se guarda con las labores que está realizando la minera, por que todavía no tenemos bien conocimiento si está la ciudad (…)entonces hay que ver si está en nuestro municipio o en otro, pero independientemente de donde se encuentre es parte del Área Natural Protegida y ahí se realizarán las actividades que sean necesarias en coordinación con cualquier otro municipio” explicó

Guillermo García Flores, también informó que el director de Medio Ambiente Alberto de la Torre Gleason ya se traslado hasta el lugar donde se ubica la minera, sin embargo, aseguro que es él, quien tiene el reporte de lo que se observó luego de esta visita, por lo que no pudo dar más detalles del tema.

Durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato el pasado 26 de Noviembre, hizo un llamado a las autoridades locales, tanto municipales como estatales, para que pongan la atención debida para no permitir que haya nueva explotación minera, pues hasta el momento no hay permisos ni nuevas concesiones.

Comentó que no se han entregado nuevas concesiones, porque éstas son usadas para la especulación, para encarecer los terrenos con la idea de que llegarán inversiones extranjeras, cuando en sentido estricto las deberían de estar explotando. Incluso, señaló que habría elementos para expropiar esas concesiones que no son trabajadas, pero eso no sucederá.

Fueron los mismos habitantes de la zona así como integrantes de la Asociación Civil Área Natural Protegida Cuenca Alta del Río Temascatío, quienes pidieron al Gobierno Municipal tomar cartas en el tema de la minera canadiense, pues esta actividad puede generar graves problemas de contaminación al acuífero de la zona.

De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental, este proyecto se denominó Exploración Minera Palma Grande, ANP Cuenca Alta del Río Temascatío, Guanajuato. Fue realizado por la empresa Exploraciones Mineras Parreña S.A. de C.V. y debió concluir en 2019.

El proyecto consiste en la utilización de espacios dentro del ANP, para habilitar si son necesarias las brechas que permitirán el acceso a las áreas (planillas de barrenación) donde se instalarían de manera temporal los equipos, herramientas e insumos necesarios para el proceso de exploración.