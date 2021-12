Llega minera china a Santa Rosa

Guanajuato, Gto.- Una empresa minera procedente de China llegaría a la capital del estado con una planta de beneficio para ubicarse en la Sierra de Santa Rosa, que generaría alrededor de 300 empleos, anunció el alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

Lo anterior tras el anuncio de cierre de producción del Complejo Minero y la planta procesadora propiedad de la empresa canadiense Great Panther Mining Limited, debido a la falta de permisos federales que mermaron su continuidad en el municipio de Guanajuato.

Al respecto, el primer edil capitalino dijo tener mayores detalles respecto al cierre de la minera, sin embargo, celebró la posible llegada de otra empresa a Guanajuato de origen asiático.

Al respecto, dio detalles sobre el acercamiento que los empresarios han logrado con el municipio, en donde dijo se mostró los estudios de impactos ambiental, así como los posibles beneficios que su llegada a Guanajuato traería.

“Son de 300 a 400 empleos, no podemos cantar victoria hasta que no tengan los permisos de SEMARNAT y PROFEPA, para después nosotros darle los permisos para la rehabilitación del camino, que a mí me cae re bien eso (…) Me preocupa un poco el método que estarían haciendo en esta planta de beneficio, pero me dicen que no va a ver presa de jales y no va a ver desperdicio, sino que van a realizar tabiques”, agregó.

Navarro Saldaña argumentó que una vez que los empresarios logren los permisos federales, el municipio estaría en condiciones de autorizar su llegada a la capital, ya que ello se traduciría en beneficio directo para los capitalinos.

Liquidaciones conforme a la ley

Por su parte, Froilán Salas Navarro, subsecretario de las MiPyMES de la Secretaria de Desarrollo Económico, aseguró que por parte del estado se cuidará que las liquidaciones a los empleados de la minera sean conforme a la ley.

Precisó que el cierre de la minera canadiense corresponde a la falta de permisos federales que les impidió continuar con las extracciones de metales, por lo que se tomó la determinación de la suspensión de labores.

En ese sentido, explicó que corresponde a un 30 por ciento de la reducción de actividades de la plantilla laboral, “hoy en día la empresa responsable, está liquidando a su totalidad, nosotros estamos cuidando como gobierno del estado, todo este proceso a través de la Secretaria de Gobierno y a través de la secretaria de Desarrollo Económico”

“La mina nos declara esta suspensión, es temporal en cuanto a los permisos, pero la temporalidad, no así con el personal, entonces liquida a los trabajadores al 100% conforme a la ley y les permite a los trabajadores acceder a una nueva oferta laboral, y si una vez que se reactive las labores en la minera están en condiciones de regresar a laborar se haría una recontratación”, subrayó.