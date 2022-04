Empresas automotrices se mantendrán tras no aprobación de reforma eléctrica

Alejandro Rangel Segovia, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mécanica (SITIMM) en Guanajuato, dijo que no hay riesgo de que se ahuyente la inversión extranjera, a pesar de las amenazas que se han lanzado de meter demandas penales contra las compañías que autogeneren energía, aún y cuando la ley lo permite y reprobó la posición radical del Gobierno Federal de ofender y buscar enemigos ante la no aprobación de la reforma eléctrica.

En entrevista, dijo que tras la no aprobación de la Reforma Eléctrica no hay forma de que se penalice a quienes generen energía eléctrica, ya que en ese caso sólo podrá haber sanciones para quienes no tengan contrato y estén haciéndolo sin ninguna autorización.

“Si hay alguien que dice que habrá demandas penales contra quienes estén generando energía eléctrica, pues serán los que no tienen un contrato y que estén generando ahora y que quizás cuando decidió detener el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad y el otorgamiento de estos nuevos contratos dijeron ‘yo ya tenía una promesa de contrato’”.

Fue favorable para empresas la no aprobación de Reforma Eléctrica.

Refirió que en el tema de la reforma eléctrica hubo opiniones dividas en el sector empresarial, pues unos estaban a favor y otros en contra, debido a que el encarecimiento de producción hubiera sido de 16%, sin embargo, dijo que no procedió y por lo cual las empresas no sufrirán aumentos en los costos de producción.

“Hubo opiniones divididas, había empresas armadoras cuyos gerentes de producción, el que sabe cuánto cuesta armar cada vehículo y decían que no pinta, si es Comisión Federal la única que va a votar y si esa presunción de que se nos va a elevar el costo no pinta en nuestros costos de producción y se mostraba como alguien a favor de la reforma y había otros gerentes que decían que los iba a sacar totalmente del mercado, por el simple hecho de quitar que Iberdrola sea quien me esté dotando de la energía y decían que tienen que elevar 16% los costos producción y salir del mercado totalmente”.

Manifestó que es reprobable la postura de las autoridades federales luego de que no se concretó la aprobación de la Reforma Eléctrica y dijo que debe incentivarse la inversión en el país en lugar de ahuyentarlas, pues se requiere continuar con la generación de nuevas fuentes de trabajo.

“Es lamentable la posición radical que eventualmente vemos en el Gobierno Federal, ofensiva y de encontrar enemigos hasta a veces ficticios, pero después que no se da la Reforma Eléctrica, hay posturas hay que también son radicales y ofensivas, alguien tiene que empezar a poner paz y poner política de por medio”.