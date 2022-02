Elección en GM, la esperanza para garantizar real democracia sindical

SILAO, Gto. (OEM-Informex). Los ojos del sindicalismo en América están puestos en Guanajuato, pues la elección de la nueva representación sindical que habrá de firmar el Contrato Colectivo de Trabajo con General Motors ha sido considerada no sólo un hecho histórico que podría permitir la democracia en los centros laborales, sino que también es considerado un parteaguas de un movimiento que podría permitir que por fin las y los trabajadores puedan tener mejores condiciones en sus centros de trabajo, conseguidas precisamente por estas nuevas representaciones.

Sindicatos Internacionales como la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, United Steelworkers, United Auto Workers, UNIFOR y los sindicatos metalúrgicos de Brasil y Forza Sindical ven en General Motors planta Silao la esperanza de verdadero sindicalismo en México, en el marco de la consulta sindical de la empresa trasnacional, en la que participan 6 mil 200 trabajadores.

Así lo consideró Marino Vani, representante de América Latina de la Organización Industrial Global Junior, quien dijo en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana que están dispuestos a trabajar por las garantías de los trabajadores quien quiera que sea el sindicato ganador en el proceso de selección de la consulta.

“Hemos acompañado este proceso ya hace más de 10 años, nuestra organización fue una de las primeras que denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que los colaboradores tuvieran sus contratos de protección que hemos luchado siempre por los sindicatos que están afiliados con nosotros en México, para que los trabajadores tengan derecho a elegir sus representantes y puedan decidir sobre sus contratos laborales”, dijo.

Explicó que desde la oficina en México de la Industrial Global Junior se estará trabajando de la mano con los colaboradores de General Motors, para que puedan efectuar su Contrato Colectivo de Trabajo, con beneficios para ellos, tomando en cuenta sus necesidades y asesorándolos en lo que sea posible para tener mejores condiciones laborales.

“En nuestro sindicato los trabajadores de General Motors de Guanajuato y de otros países tuvieron desde el principio nuestro consejo y hoy esperamos que ellos tomen la decisión que consideren más conveniente, que sea respetada y esperemos que la empresa después negocie con el sindicato en buenos términos y nosotros estar apoyando el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo”, mencionó.

Marino Vani junto con los representantes de los sindicatos internacionales se instaló a las afueras de la planta de GM en Silao, para ser testigos de que se lleve a cabo el proceso de forma legal y correcta.

A la carpa que montaron le llamaron “Campamento de la Solidaridad”, en donde con sillas, mesas, comida, bebidas y cobijas estuvieron atentos durante los días del proceso de selección de sindicato y también estarán pendientes de los resultados que se publicarán el día jueves 3 de febrero por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Tienen confianza en la elección de trabajadores

Desde Puebla, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen tiene la confianza de que los trabajadores puedan actuar con razonamiento de lo que mejor les conviene, comentó José Juan Hernández López, secretario General de dicha organización sindical.

“Es un parteaguas es una gran oportunidad para que los trabajadores precisamente retomen ese liderazgo y que verdaderamente puedan ser representados por ellos mismos, sin la injerencia de otros organismos que son externos y que no defienden sus intereses y sus derechos como trabajadores”, expresó.

Dijo que su sindicato ya tenía 50 años de representar a los trabajadores de la empresa automotriz mencionada y desde entonces no han tenido problemas con los colaboradores, al contrario han sido un ejemplo de que es mejor la organización independiente porque busca siempre la prosperidad en los colaboradores.

Trabajadores esperan un mejor sindicato

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, colaboradores de la planta General Motors, de Silao, expusieron que los ánimos al interior de la empresa eran de decepción, por el anterior sindicato que estaba a su cargo, “Miguel Trujillo López”, al menos 80% de los trabajadores estaban en una situación de incertidumbre, de no saber si el próximo representante sindical será de la misma manera o actuará en beneficio de los colaboradores.

“Ese sindicato pues no les dio mucha ayuda a ellos, 80% se quejó por esas situaciones, sobre todo por la baja de nómina, los bajos ingresos y ahora sí que también pues la cuota que estaba casi en 100 pesos”, comentó Iván, quien dijo ya había emitido su voto.

Detecta CILAS irregularidades en elección

Aunque la jornada para elegir a la nueva representación sindical de General Motors en Silao inició sin contratiempos y desde los primeros minutos se tuvo una vasta participación por parte de las trabajadoras y trabajadores de esa planta automotriz, hubo denuncias de presuntas irregularidades en el transcurso del proceso.

Alrededor de las 5:05 de la mañana inició la votación en los cinco puntos en donde fueron colocadas las casillas para que los más de seis mil 300 trabajadores que la empresa automotriz tiene en su planta de Silao emitieran su sufragio para elegir a la nueva representación sindical que habrá de hacerse cargo de la firma del próximo contrato colectivo.

Las casillas fueron colocadas en la Puerta 02 del complejo, así como en la sección de Ensamble, M5, Grx y 8 Velocidades y en las cuales las y los trabajadores podrán emitir su voto y para ello se estableció como fecha y horario límite el miércoles dos de febrero, a las 10 de la noche.

A pesar de que en cada uno de los cinco puntos de votación hubo personas afines a cada una de las cuatro planillas que buscan suceder al Sindicato Miguel Trujillo, que el año pasado perdió su representación para la firma del Contrato Colectivo de Trabajo por decisión de la mayoría de quienes laboran en la planta, Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), denunció irregularidades detectadas al inicio de la jornada electoral.

Por ejemplo, dijo que las autoridades encargadas de la votación estaban permitiendo ejercer el voto sin presentar la credencial del Instituto Nacional Electoral, también dijo que detectaron que no se respetó el acuerdo para que los trabajadores dejaran su celular en la mesa de votación, pues estaban acudiendo con éstos a las mamparas y eso generaba condiciones de irregularidad.

“Les están permitiendo entrar con el celular, esto es una irregularidad, porque la CTM había ofrecido 500 pesos por voto, a cambio de ver una fotografía de la boleta cruzada por la CTM y se había dispuesto que no hubiera celulares para tomar fotografías en las urnas, sin embeargo la autoridad les está permitiendo entrar con los celulares”.

No obstante, Héctor de la Cueva dijo que la irregularidad más importante que detectaron “fue que no están permitiendo a los representantes del SINTTIA checar el padrón de votantes, es decir, cuando se registra un votante no le están permitiendo al representante del SINTTIA checar que esté correctamente en la lista el votante, esto se puede prestar para meter cachirules, para meter gente que no debería votar”.

Pese a ello, consideró que al final del proceso electoral sindical “prevalecerá la justicia, pues este movimiento no lo impulsó la empresa, lo impulsaron los propios trabajadores y ellos mismos serán quienes determinen el rumbo que quieren para mejorar sus condiciones laborales y todo quedará en mera anécdota”.

Cuatro por la dirigencia sindical

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria del Autotransporte, Construcción, de la Industria Automotriz, Autopartes, Similares y Conexos de la República Mexicana; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Metalúrgica en la República Mexicana; el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias, Comercio y Servicios en General “Carrillo Puerto”, estos tres adheridos a la Confederación de Trabajadores de México, así como el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz son los cuatro grupos que contienden para representar a las y los trabajadores de la planta General Motors en Silao, un hecho que ha sido calificado como histórico para la vida laboral del país e incluso para la región de América del Norte por las implicaciones económicas y de cumplimiento a tratados como el TMEC.

Por ello, 47 observadores del Instituto Nacional Electoral y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvieron presentes en la consulta sindical de la empresa General Motors, para garantizar el voto libre y secreto durante los días uno y dos de febrero.

El Centro Federal Laboral puso a disposición el correo de quejas.GMSilao@centrolaboral.gob.mx para recibir todas las denuncias, reportes, quejas o inconformidades por parte de los trabajadores, para que tengan la certeza de que su participación es libre y hasta la noche del martes no había sido registrada formalmente alguna.

Condenan amenazas en contra de SINTTIA

El Centro para el Desarrollo y Promoción de la Conciencia Crítica condenó las presuntas amenazas vertidas en contra de integrantes del

Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz.

A través de un comunicado, manifestaron su indignación por los actos de violencia y miedo que quisieron implantar en los trabajadores, así como al sindicato conformado por colaboradores de la planta.

"El desmantelamiento del corrupto y arcaico hegemonismo sindical, que por décadas ha fomentado y auspiciado el ‘charrismo’ de centrales y confederaciones partidistas, así como de "sindicatos blancos", es una tarea que exige la participación activa de todos y todas".

Destacaron que SINTTIA es un ejemplo a seguir, que han hecho las cosas bien y que es lamentable que sean víctimas de otros organismos sindicales que no son transparentes.

Llama IP a respetar voluntad de trabajadores

La Iniciativa Privada de Guanajuato llamó al respeto de la decisión de los trabajadores de General Motors, durante el proceso para elegir a su nueva representación sindical ante la empresa.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) León, se solicitó respeto a los trabajadores de General Motors (GM) planta Silao, durante el proceso de consulta sindical, este 1 y 2 de febrero, comentó Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la organización.

“Deseamos que este ejercicio democrático se de en beneficio de General Motors y de toda la gente que trabaja, de sus colaboradores obreros o trabajadores. En Coparmex siempre hemos sido respetuosos de la libertad sindical, eso siempre lo hemos hecho y esta vez no es la excepción, apoyamos el sindicalismo responsable por supuesto que apoya la productividad y el bienestar de los trabajadores, eso lo vemos bien”, dijo Héctor Rodríguez Velázquez, presidente del organismo empresarial con sede en León.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo García González, pidió que “no haya mano negra” en el proceso de elección del nuevo sindicato de General Motors.

“Yo creo que tengamos mucho cuidado con eso, definitivamente estamos de la mano de la justicia laboral 100%, pero también que tengamos cuidado que no se politice más y que no haya mano negra que después ahuyente las inversiones en México”, mencionó en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

Así, Guanajuato está en los ojos del mundo porque podría darse una nueva dinámica en la vida sindical del país, en donde por cierto los sindicatos de Estados Unidos y Canadá fueron también parte importante de la presión para que las autoridades mexicanas garantizaran una verdadera libertad sindical, con mejores condiciones laborales, para con ello aumentar la competitividad de la región y no que México tuviera ventaja por el hecho disímbolo de permitir que les paguen menos a los trabajadores de las fábricas que hay en el país.