“El Papayitas”, un papá que no se raja

Este domingo 19 de junio, se celebrará el Día del Padre en México para celebrar a hombres que a diario se levantan a trabajar para llevar comida y sustento a sus familias.

Tal es el caso de Antonio don Antonio Ortega, mayormente conocido como “El papayitas”, quien desde hace más de 65 años sale a trabajar todos los días para llevar un sustento a su hogar, por lo que si hablamos de un ejemplo de constancia, trabajo duro y nunca dejar de trabajar por los suyos, sin duda es él un papá que nunca se ha rajado por salir adelante.

El trabajo ha sido la constante con la que a diario se enfrenta don Antonio, quien con sus dos manos, su sazón, y su carrito lleno de papayas sacaron adelante a su familia, principalmente a sus diez hijos Marco, Gustavo, Gerardo, Antonio, Martín, Susana, Guadalupe, Verónica y Ana a quienes mantuvo con amor y pasión en su trabajo.

“Tengo diez hijos, cinco mujeres y cinco hombres y desde que ellos eran chiquitos de aquí salía para todo, de aquí los mantuve y les dí lo que estaba en mis manos con mucho esfuerzo”, dijo.

“El papayitas” narró como es su día a diario, pese a que ya no mantiene a nadie, y sus hijos a sus posibilidades intentan ayudarlo don Antonio no se rinde y no prefiere sólo estirar la mano, pues aseguró que mientras el tenga vida seguirá buscando la manera de no ser una carga para su familia y salir adelante por él.

“Aquí estoy y me gusta trabajar aquí, tengo más de 60 años en esto que comenzó de manera muy diferente y aquí sigo, hasta que la vida me alcance”, mencionó don Antonio.

Don Antonio Ortega, actualmente esta apunto de cumplir 87 años de edad y continúa trabajando en el mismo lugar en el que comenzó, justo en la calle Fuerza Aérea Mexicana esquina con la Avenida Guerrero en los horarios de 12 del medio día a 7 de la noche diariamente.

Este domingo, “El papayitas” celebrará con su familia más de 60 años de ser papá y lo celebrará a lo grande acompañado de sus seres queridos.