[VIDEO] Antonio Ortega “El papayitas”; Historia y sabor

Don Antonio Ortega, mayormente conocido como “El papayitas”, es un reconocido comerciante con más de 60 años en la venta de productos derivados de este fruto se ha convertido en un icono Irapuatense.

Lo que comenzó como una “perdida”, gracias a su ingenio y ganas de trabajar se convirtió en su trabajo y estilo de vida ,y que gracias a ello, Don Antonio, ha logrado conquistar a muchas generaciones con su sabor, desde los más pequeños hasta los más grandes de la familia.

“Un domingo, sin querer queriendo pique mucha papaya para el agua, pero al ver que era mucha un amigo me preguntó, -¿Qué vas hacer con tanta papaya?- por lo que le dije que no se preocupara, y me salí a venderla en vasos con limón y chile y vendí cada vaso en un peso”.





Luego de ver la buena reacción de las personas ante su producto, fue el momento en el que decidió que ese sería su trabajo, mismo que después de más de medio siglo.

Para “El Papayitas”, este negocio es una bendición, pues lo ha ayudado a mantener a su familia y ha trabajar para lo que para él es el trabajo de su sueños.

“Todos los días me levanto, voy a comprar la papaya, y empiezo a preparar todo, me gusta mucho porque todo lo sigo preparando a mano para que siga teniendo mi toque de sabor” comentó el comerciante.

Don Antonio Gracias, actualmente esta apunto de cumplir 85 años de edad y continúa trabajando en el mismo lugar en el que comenzó, justo en la calle Fuerza Aérea Mexicana esquina con la Avenida Guerrero en los horarios de 12 del medio día a 7 de la noche diariamente.

