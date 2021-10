El Gran Bajío, la estrategia para concretar negocios con el mundo

El futuro de los negocios tiene una clave: el éxito de las empresas, del tamaño que éstas sean, radicará en pasar de la competencia a la generación de alianzas estratégicas y cooperación, pues los inversionistas mundiales están buscando regiones competitivas que cuenten con la mayor cantidad de los servicios que necesitan para lograr producciones en tiempo y en costos menores.

Una de esas regiones que tiene esas características es la que forman los estados de Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán y Aguascalientes y para lograr una alianza entre las empresas de esta zona ha sido lanzada la iniciativa denominada El Gran Bajío, con la cual se busca que el estado sea ese engranaje entre Norteamérica y Latinoamérica, donde no sólo se logren mantener las producciones actuales, sino ampliar las exportaciones y con mayor presencia comercial en Estados Unidos.

Pero, ¿qué es El Gran Bajío? Se trata de una iniciativa que articula a toda una comunidad empresarial exclusiva del Bajío mexicano, a través de una agenda de negocios propia, con el objetivo de desarrollar proyectos e impulsar la inversión y el crecimiento económico de la región para los próximos años.

Y es que si Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán y Aguascalientes fueran un país serían la economía número 58 del mundo, pues los seis estados han mantenido un crecimiento sostenido promedio de entre 4 y 5% durante los últimos 20 años y actualmente generan el 26% del Producto Interno Bruto manufacturero del país, además de que esta región constituye un interesante nicho de mercado que abarca a unas 19 millones de personas y es además la región que concentra el 36% de la clase media en todo el país.

En Guanajuato, el reconocido empresario Juan Carlos Pérez Aceves, quien fuera miembro del consejo de administración de Ixe Banco y CIbanco, ha sido nombrado por los fundadores de El Gran Bajío como el enlace principal de dicha integración en el estado; asimismo con él se ha integrado Luis Hernández Hernández, quien por muchos años ha destacado en la atracción de empresas globales a la región, y en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Pérez Aceves explicó que esta iniciativa es el tren que la región estaba esperando para poder hacer negocios con el mundo y además ingresar de lleno a la Industria 4.0 y a la digitalización de los negocios.

Juan Carlos Pérez Aceves explicó que las empresas de los estados que integran El Gran Bajío tienen con qué para hacer negocios mundiales, pero para ello es necesaria la suma de esfuerzos para dar “tiros de precisión” y dotar a los productos y servicios generados el valor agregado para poder seguir haciendo negocios en condiciones competitivas.

“Se trata de generar un ecosistema para lograr que los principales empresarios globales y locales encuentren un punto para hacer negocios en igualdad de circunstancias y lograr una plataforma homogénea en la cual descubramos nuestras capacidades y las posibilidades de interactuar de un estado a otro, pues hay empresas que están buscando clientes específicos en otras partes del mundo, pero probablemente los tienen en otro estado, entonces de eso se trata, de generar esta plataforma para ver en dónde están nuestros clientes, y si fuera necesario, hacer alianzas para poder alcanzar a clientes globales con beneficios que se quedarían en la región”, explicó.





El mundo en El Bajío

En los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas hay 4, 338 empresas extranjeras de 80 países.

Querétaro concentra 1,703 empresas, Guanajuato concentra 1,428 San Luis Potosí 544, Aguascalientes 318, Michoacán 240 y Zacatecas 105 empresas.

¿Cómo funciona El Gran Bajío?

Juan Carlos Pérez Aceves explicó que la iniciativa de El Gran Bajío funciona mediante un modelo de membresía con vigencia inicial de dos años y con ella se podrá acceder a la macro estrategia que se ha diseñado, la cual se compone de una agenda internacional de negocios a la que se tendrá acceso, capacitaciones especializadas por parte de universidades que participan en el proyecto, posicionamiento estratégico de la marca, así como un networking empresarial único en México.

Para ello, uno de los aliados de esta iniciativa es el banco HSBC, con presencia en todo el mundo, el cual proporcionará toda la cartera de clientes que tiene a nivel global, en la cual ya tiene identificadas todas las necesidades de cada uno de éstos para invertir, lo cual permitirá trabajar en negocios de manera particular para atender necesidades o hacer alianzas entre éstos para buscar nuevos clientes potenciales.

“Se trata de estar trabajando con proyectos muy puntuales y hacer un tiro de precisión, ya reunimos a la gente que tiene una necesidad de un producto o servicio con la gente que puede tenerlo en México, esa interrelación es fundamental, porque el banco ya le va a proveer desde los recursos, el pre estudio, todo lo que necesite y hacer la inversión y que sólo será necesario sentarse en una mesa de negocios para cerrarlo”.

Por ello, Juan Carlos Pérez Aceves manifestó que se trata de una oportunidad única para que esta región pueda ser uno de los referentes comerciales del mundo, pues tiene que aprovechar que los seis estados que la componen concentran a empresas de 80 países y en donde potencialmente también tendrían presencia.

“Vamos a competir con Quebec, con Río de Janeiro, con Medellín, con el País Vasco, vamos a competir con Cataluña, regiones que han tenido que madurar para tener un impacto global y donde nosotros tenemos el reto de consolidar estas alianzas estratégicas de negocios para estar al mismo nivel que éstas”.

Rompimiento de China y EU, oportunidad para el Bajío

Juan Carlos Pérez Aceves explicó que la guerra comercial entre China y Estados Unidos beneficia directamente a los estados que integran El Gran Bajío, pues con ello se podrían captar inversiones asiáticas que están buscando migrar hacia el continente americano y mantener un engranaje de negocios con Norteamérica y Latinoamérica.

“Ya hay un rompimiento entre China y Estados Unidos a nivel gobierno y a nivel empresarial y las grandes empresas de Estados Unidos van a buscar traer todas sus cadenas o empresas de proveeduría, pero los asiáticos también atraerán sus empresas para poder seguir haciendo negocios con Latinoamérica. Un punto importante que se abre, por ejemplo, es el tema de la biotecnología y donde todas las líneas de producción se están viniendo para acá y es la oportunidad de traerlas al Bajío”, destacó.

El Bajío en el mundo

Una región productiva es El Bajío.

El Gran Bajío, plataforma fundada y presidida por Federico Quinzaños, también Fundador de Materiamist, agencia creativa y Fundador de The Future Thinking Center, Centro de entrenamiento donde ha capacitado a más de 30,000 personas en negociación, liderazgo, innovación y comunicación en México, Estados Unidos y España. Junto con Marcelo López Sánchez, quien fuera Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Querétaro, con gran experiencia en atracción de proyectos de inversión en nuestro país y que funge como Vicepresidente Ejecutivo de la iniciativa, así como Julio Di-Bella Roldán, ex director de TV4, de Canal Once, de PCTV y creador de StarTV, y quien es el Vicepresidente de elaciones Públicas e Institucionales de El Gran Bajío busca consolidar la presencia de los seis estados en el mundo, a través de esta marca común y una relación directa con los empresarios globales, con los integrantes del sector turismo, con los gobiernos extranjeros, con los propios gobiernos estatales y con el Gobierno Federal, para en conjunto seguir impulsando las inversiones y la generación de más y mejores empleos para la región.

Juan Carlos Pérez Aceves dijo que con El Gran Bajío se busca atraer más inversiones a la región, pero también que la región salga a competir con otras más del mundo, pues tiene con qué hacerles frente.

Enumeró 12 razones para que el Bajío sea considerada la mejor región de Latinoamérica: es el centro neurálgico de empresas globales de América Latina, es el centro logístico de México, es el gran polo automotriz de América Latina, es la región líder de biotecnología y la potencia agroalimentaria en México, es el gran clúster aeronáutico de América Latina, es la zona líder de la Industria 4.0 de América Latina, es también el gran corredor de parques industriales, es la zona con la mejor calidad de vida de México, es también la capital colonia de las Américas, tiene el gran circuito ecuestre y de campos de golf de toda América Latina, lidera además el turismo de negocios en el país, tiene un lugar privilegiado en el sector agroindustrial y por si fuera poco es el principal corredor vitivinícola de México.

“Es la oportunidad para consolidarnos como la mejor región de América Latina, donde no sólo tengamos a muchas empresas, sino que cada una genere relaciones que permitan hacer crecer a la zona y que la zona salga a competirle al mundo con esta sinergia para lograr que todo esté en el Bajío y con ello que el Bajío esté en todo el mundo”.

La plataforma El Gran Bajío será presentada formalmente el próximo 18 de noviembre en San Miguel de Allende, en donde asistirán embajadores, gobernadores, empresarios, inversionistas y autoridades federales, para con ello dar a conocer con mayor amplitud esta estrategia que ha comenzado a sumar a empresas interesadas en hacer negocios entre ellos y con el mundo.