El gobernador afirmó que están comprometidos en conservar el patrimonio

GUANAJUATO, Gto.- Al poner en marcha el séptimo Congreso Nacional del Patrimonio Mundial 2023 celebrado en la Alhóndiga de Granaditas, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que el patrimonio que tiene la entidad, como son edificios, obras y muebles, deben preservarse para el resto del mundo y para las siguientes generaciones.

En el marco de este evento, el Ejecutivo Estatal entregó la presea “7 de Julio” que simboliza la memoria histórica de la minería de esta tierra “Ruta de la Plata” y que este año correspondió recibir Alberto González Pozo, arquitecto miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México CONACYT, y miembro de la Academia de Artes de México.

Se trata de una joya fundida en plata con baño de oro donde se plasma el rostro del Generalísimo Ignacio de Allende y Unzaga, primer soldado de la nación.

“Este Congreso es un encuentro muy útil porque hay que conocer lo que se tiene para cuidarlo, no podemos cuidar lo que no conocemos; si no se documenta, si no se hacen catálogos, si no se tiene una conciencia de lo que tienes no solo en edificios, sino en obras, en muebles, difícilmente lo vas a poder cuidar”, por eso, dijo, es importante apostarle a este trabajo, que para algunos gobernantes pareciera un gasto, “pero para mí es una inversión”.





El gobernador presidió el evento en la Alhóndiga de Granaditas.





"Nuestra política de llevar Más Guanajuato al Mundo y traer Más Mundo a Guanajuato, pasa necesariamente por actividades como las de este Congreso. Porque exponen nuestras riquezas hacia todo México y a otros países", sostuvo.

El Séptimo Congreso Nacional de Patrimonio Mundial 2023 se realiza los días 6 y 7 de julio en esta ciudad de Guanajuato. Que este año cumple 35 años desde que, en 1988, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.





Este sexenio ha invertido como nunca en el rescate del patrimonio de los y las guanajuatenses, afirmó el ejecutivo.





El objetivo es informar y difundir elementos que permitan a la sociedad, y a universitarios, académicos, líderes gubernamentales y empresariales, la revaloración y conservación del patrimonio mundial guanajuatense, mexicano e internacional.

"Deseo que este Congreso contribuya a mantener a Guanajuato a la vanguardia en materia turística y cultural. Queremos que más turistas y visitantes vengan a vivir grandes historias", aseveró el Gobernador del Estado.

Para terminar, Rodríguez Vallejo aseguró que el gobierno estatal invierte para la conservación de teatros, iglesias, templos y en las plazas públicas, entre otras obras y estudios relacionadas con este tema, “nunca se le había invertido en un sexenio tanto a este tema del patrimonio y estamos muy orgullosos con lo que tenemos en Guanajuato”.

En la inauguración del evento asistieron María Guadalupe Meza López, Directora General del Congreso Nacional de Ciudades Patrimonio; Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato; Patricia Escárcega, integrante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO; y Olga Adriana Hernández Flores, Directora del Centro INAH.