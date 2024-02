A pesar de la precontingencia se llevo a cabo el paseo de perros

A pesar de que el pasado jueves se activó la fase de precontingencia por partículas de PM10 y de µg/m3 en las últimas 24 horas, se llevó a cabo la actividad del día del Paseo del Perro en el Ecoparque, fase que fue desactivada previamente al evento llevado a cabo en las inmediaciones del Ecoparque.

“Es una colaboración con la dirección de Medio Ambiente con educación ambiental nosotros como Centro del Control animal colaborando con ellos, fomentando con ellos que la gente tenga una tenencia responsable, dimos una plática de medicina preventiva, tendremos un pequeño paseo en el Ecoparque y posteriormente vamos a donar 50 dosis de vacunas, con la finalidad de que la gente se sume a la tenencia responsable y aquí estamos apoyando de alguna manera a la ciudadanía en este aspecto

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), se informó que la activación se generó en la estación Nativitas, en donde, se registró muy mala calidad del aire, situación que se repitió en los municipios de Celaya y Silao, por lo que, se pide a la población evitar actividades y acudir al médico en caso de presentar alguna afectación respiratoria.

Local Se llevará a cabo Paseo Canino en el Ecoparque

Alberto de la Torre Gleason señaló que, “la situación no solamente es local, es de toda la región industrial, precisamente la SMAOT que lleva el monitoreo del todo el Corredor Industrial publicó que la situación medio ambiental es en León, Celaya, Silao y Salamanca el cual se debe a la actividad del hombre a través de todas las actividades económicas en especial de la industrialización, pero obviamente las actividades como la agricultura y las actividades diarias; no es privativo de Salamanca. Este municipio no es el principal problema de PM10, el Dióxido de azufre es el más identificado en el municipio, lo cual no ha habido precontingencia por dióxido de azufre”

Fue a través de redes sociales en donde se dio a conocer que el día 23 de febrero se estaría llevando a cabo el Día de Pasear a Tu Perro en las inmediaciones del Ecoparque en donde se contó con la participación de diversos grupos animalistas.

Siendo las nueve horas con 50 minutos de la mañana se desactivó la precontingencia por PM10 en el municipio, datos los cuales fueron registrados en la estación de monitoreo de la colonia Nativitas.