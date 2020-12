El cubreboca, su más grande obstáculo

Óscar Reyes, globero de oficio, desde hace 33 años relató la complicada situación que ha vivido durante los nueve meses de la pandemia y en donde el cubreboca, medida para prevenir los contagios de Covid-19, ha sido su más grande obstáculo, por lo que asegura que sólo queda la voluntad de Dios.

El jardín principal de este municipio ha sido su centro de trabajo donde cada día acude a vender globos acompañado de su esposa.

Sin embargo el 4 de abril las autoridades municipales restringieron el acceso a la población y por consecuencia a los más de 50 comerciantes que en el laboraban.

Los cuales ante la situación tuvieron que buscar otras opciones para poder llevar el pan a su casa.

Óscar, a sus más de 50 años, presenta problemas de salud como falta de oxigenación, problemas en la tiroides y otros padecimientos que le impidieron desarrollarse en otra actividad.

“Debido a mis problemas de salud no puedo utilizar el cubrebocas y no pude seguir trabajando en la empresa en la que conseguí trabajo. Era obligatorio usarlo y yo no podía porque me falta el aire. Lo uso pero debajo de la nariz para poder respirar bien”.

Pese a que las plazas públicas ya están abiertas al comercio y a los visitantes, la situación dista de tener una mejor cara.

Diciembre siempre había sido un mes en el que por las festividades de la Virgen de Guadalupe los globeros se veían beneficiados, pero en esta atípica celebración no podrán trabajar debido al incremento de casos de Covid-19.

“Este dinero que se ha perdido ya no se recupera sólo nos queda que se haga la voluntad de Dios, no podemos pedir nada más, porque a nosotros los globeros, como gran parte del comercio en la ciudad, no hemos recibido un apoyo de nadie”, refirió.

Aseguró que el Coronavirus no sólo ha repercutido en lo económico sino en la vida de miles de familias que han perdido a un ser querido o que han perdido su tranquilidad ante los problemas que esta enfermedad ha traído a la vida de todos.

Óscar sigue adelante pese a la enfermedad y aun con el temor. “No queda de otra tenemos que seguir con enfermedad o sin ella, hay que salir adelante”.