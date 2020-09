El covid-19 deja estragos para comercios de artículos patrios

Salamanca, Gto.- Con 50 años de tradición familiar en la venta de artículos patrios y suvenirs, Rubén Pérez Naya sufre los estragos del covid-19, al no poder vender sus productos como en otros años.

Rubén es originario de la colonia San José ubicada en este municipio, tiene 35 años dedicándose a la venta de artículos para el mes patrio, sin embargo las restricciones generadas por la pandemia han impedido que este año se instalen en su lugar habitual.

El hombre contó que sus padres fueron los pioneros en la oferta de productos del mes patrio, “prácticamente nací entre banderas” dijo.

Además de ser la inspiración para otros comerciantes, por lo que el carga con una tradición familiar de comercio –artesano avalado desde hace cinco décadas, con la elaboración de los vestiditos, rehiletes, bigotes y fajas.

Para él y toda su familia ha sido complicado trabajar en este mes, donde la pandemia continúa dejando estragos a su paso, aún así es consciente de las consecuencias de esta enfermedad, pero a su vez pesa más el llevar el alimento a su hogar por lo que dijo que en estos momentos o “te mueres en el oficio o de hambre en casa”.

Cuando no es el mes patrio él y su familia cambia el giro, pero cuando llega septiembre sabe que es el momento adecuado para poner en venta los artículos que realiza, aunque sus expectativas han bajado debido a la pandemia, no pierde la esperanza de poder vender pues sabe que “en esto del comercio no hay nada seguro, a veces se gana y en otras se pierde”.