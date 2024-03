Colectivos de búsqueda se reúnen con el director general de política publica

El Colectivo de Salamanca Unidos Buscando mantuvo una reunión con el director General de Política Pública de Derechos Humanos para exigir que se apliquen mecanismos de seguridad para las madres buscadoras.

Colectivo de búsqueda recuerdan a su compañera Lorenza Cano

“Estuvimos en México con unas buscadoras de otros colectivos de Guanajuato en donde tuvimos una reunión con César Estrada Pérez, Director General de Política Pública de Derechos Humanos, en donde habíamos solicitado esta reunión desde lo de Lorenza, para hacer una protesta y pedir que se nos otorguen mecanismos de manera inmediata”, explicó Alma Lilia Tapia, vocera del colectivo.

Lilia Tapia añadió que durante esta reunión se buscó evitar que más madres buscadoras se vean afectadas por la inseguridad que se vive en el estado.

“Las peticiones que nosotros hicimos, es para alerta temprana, ya que algunas corremos peligro y nadie hace nada por nosotras, no nos hacen caso. Así se lo externé a él y le recordé que en el estado por el simple hecho de ser buscadora corremos peligro. Hemos alzado mucho la voz pero no hemos tenido ningún beneficio”, explicó.

La vocera señaló que es importante que es importante tener una unidad entre todos los colectivos del estado y dejar de lado todas las diferencias que se tienen entre cada voceros dedicados a la búsqueda de desaparecidos.

“Todas fuimos con la misma intención, a pedir por Lorenza, porque ya la queremos, y las demás compañeras fueron en apoyo con las que somos de Salamanca, porque tenemos que solidarizarnos, así es esto, aunque no tengamos amistad o apoyo, así es esto, debemos estar unidas, sabemos nuestro objetivo y es el mismo, encontrar a nuestros desaparecidos”, comentó.

Alma Lilia Tapia dijo sentirse abandonada por parte de las autoridades, al no brindarles la protección para realizar sus búsquedas. “cuáles logros hemos tenido, mi único logro que he intentado es traer de vuelta a mi hijo y no he podido. Tampoco hemos podido encontrar a Lorenza, eso me rompe y saber que tenemos abandono por nuestras autoridades municipales; externamos los riesgos que tiene una buscadora en el municipio; traemos cosas buenas de esta junta, cosas buenas para Salamanca", concluyó.