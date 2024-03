Colectivo de búsqueda recuerdan a su compañera Lorenza Cano

Integrantes del Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos recordaron a Lorenza Cano en su 56 cumpleaños con actividades de introspección, Alma Lilia Tapia, representante de este colectivo detalló que la frustración y tristeza impera dentro de las madres salmantinas que se dedican a buscar a sus familiares.

“En Guanajuato por el simple hecho de ser madres buscadoras y si alguien se desaparece o la asesinan, las demás estamos en alerta. Ahora siendo en Salamanca que es un municipio donde se llevan a nuestra compañera Lorenza desde el 15 de enero, estamos en alerta todas; hemos alzado la voz, hemos hecho mucho ruido, sin ningún beneficio. porque no aparece, porque no está y porque ya hubo indicios y no hubo nada”, explicó la representante del colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, Alma Lilia Tapia.

La representante del colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos señaló que están a punto de cumplirse dos meses de la noche cuando desapareció Lorenza Cano, sin embargo nosotras no nos damos por vencidas y seguimos en pie de lucha para poder dar con su paradero.

“Nos sentimos con el pie en el cuello, por lo que pasa en nuestro municipio… somos personas que al no dejarnos someter, no dejamos poner palabras en nuestra boca y al empezar a tener roces e imposición nos sentimos agraviadas; nos rompe la madre no poder encontrar a Lorenza, antier fue su cumpleaños, estuvimos llorándole todo el día y ver todavía las injusticias ante nosotras nos afecta mucho. Nuestros peores enemigos son nuestros propios dirigentes”, enfatizó.

Para concluir, la representante del colectivo, señaló que, “he tenido pláticas con la hija, en donde me comentó que esta fecha era el cumpleaños de su madre, y a todas nos llegó el sentimiento. No estoy sola, somos todas las buscadoras. El hecho de que ella no esté si nos mueve, nos la pasamos mal y ni como felicitarla porque no sabemos en dónde está y entre todas nosotras le pedimos a dios que nos la regrese. Se me quiebra la voz al recordar de ella, cómo la desaparición de una persona nos aniquila, la familia se desvanece y esto nos da tristeza pero nosotras seguiremos buscando a Lorenza”.