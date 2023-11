Tacos del Chupes, una tradición por 32 años de edad en Salamanca

Desde los 18 años de edad, Rodolfo Alfaro Prieto "El Chupes" ha deleitado a los salmantinos con sus peculiares tacos de guisos de bistec, pastor, tripa y pajarilla durante 2 años, a lo largo de este tiempo le ha tocado ver pasar generaciones de familias, en donde comentó que la clave del éxito es la constancia y las ganas de sacar adelante a su familia.

"Inicié a los 18 años con la venta de tacos, esto me lo donó mi suegra, quien me dijo que si era menso lo perdería y si era vivo, seguiría con el negocio y hoy 32 años después aquí seguimos; la constancia y echarle ganas por mi familia son mis motores principales para seguir trabajando A mi mi suegra fue la que me puso El Chupes, porque era bien borracho y así me bautizo en los tacos, el Chupes y hemos tenido una gran respuesta y aceptación por parte de la gente de Salamanca", comentó Rodolfo Alfaro Prieto.

Rodolfo Alfaro Prieto, a sus 50 años de edad, lleva dedicado a la venta de tacos 32 años de edad, en compañía de su inseparable esposa María Candelaria Martínez Páramo, quienes día con día sale a vender sus tacos para poder sacar adelante a sus nietos.

"Aquí nos hemos visto pasar de todo, generaciones de familias, remodelaciones en la comunicación norte; una etapa que nos marcó fue después de la pandemia de Covid-19 porque siempre terminábamos alrededor de 35 kilos de carne y para mi, todos los días eran domingos, porque me iban bien pero ahorita ya se bajó mucho la venta y no vendemos ni un 60% de la carne", comentó.

Rodolfo y María Candelaria inician a las seis de la tarde y terminan cerca de las dos de mañana, dependiendo de la cantidad de gente que acuda a consumir sus tacos de chorizo, pastor y tripa.

"Nuestro especial es el adobado, lo realizamos de una manera diferente para que tenga un sabor diferente con el chile guajillo, que es lo que les da el sabor; participe en el festival del taco y no pude ganar el concurso del festival de la salsa", señaló.

Actualmente los costos de los tacos del Chupes rondan los siete y los diez pesos.