El CCE ha presentado casos de extorsión en lo que va del año

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Oscar Macías Jasso, informó que en lo que va de este 2023, el sector empresarial se encuentra libre de casos de extorsión, esto luego de que se informara en el semáforo delictivo ocho casos de extorsión en Salamanca.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

De acuerdo al semáforo delictivo del estado de Guanajuato, en el municipio de Salamanca, al mes de enero del presente 2023, se registraron un total de ocho casos de extorsión, a comparación del año 2022, en donde solamente se presentaron dos casos en ese mes.

En el semáforo delictivo se registraron ocho casos de extorsión en enero del 2023

Ante ello, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Oscar Macías Jasso, comentó que dichos casos que se presentaron en el semáforo delictivo, no se encuentran dentro de dicho consejo, aunque lamenta que este tipo de hechos se continúen presentando en la ciudad.

“Esas ocho que revelaron, no entran dentro del Consejo Coordinador Empresarial, no es de CMIC, CANACO ni de los empresarios, esas son de otros comercios o negocios que no forman parte del padrón de ningún organismo; es lamentable que todavía hayan salido ocho extorsiones hago un llamado a que la población denuncie”, enfatizó.

Oscar Macías Jasso, detalló que con la cultura de la denuncia, es la única forma en la cual se puede inhibir estos hechos y de esta manera las autoridades puedan realizar su trabajo o iniciar alguna investigación en el tema de las extorsiones, ya que la cifra negra sigue presentado un alto índice.

En el año pasado, en el semáforo delictivo, en salamanca solamente se registraron dos casos de extorsión

“La cifra negra sigue rebasando, no sé porqué motivo no reportan, pero sigue siendo más alta que las denuncian; ya hemos recibido pláticas de qué hacer en estos casos y seguimos en mesas de trabajo con el municipio y estado y lo que yo hago extensivo es que denuncien”, añadió.

Las pláticas han tenido buenos resultados entre los comerciantes y empresarios, quienes ya están más tranquilos y saben cómo actuar en estos casos y esperan que las autoridades trabajen para inhibir y se brinde la seguridad que los salmantinos necesitan. Oscar Macías Jasso, puntualizó que en lo que va de estos dos meses no se han presentado casos de extorsiones en el sector empresarial de CCE.