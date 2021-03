Éctor Jaime, a favor del regreso a clases presenciales

León, Gto..- El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, volvió a cuestionar al gobierno federal por la estrategia de vacunación y el número de dosis que han llegado al país y a la vez, dijo que Zoé Robledo, director del IMSS, “miente” al decir que si no se han inmunizado a todo el personal médico de Guanajuato es porque el padrón no era confiable. El legislador, se mostró a favor de la apertura del estadio León y del regreso a las clases presenciales.

SÍ A LA APERTURA DE TODO

Ramírez Barba se dijo a favor de la apertura del estadio León, la realización de festivales y el regreso a clases presenciales.

“La actividad deportiva en un espacio ventilado y con la sana distancia es correcta, aunque deberíamos analizar el traslado de estas personas, como lo hacen cotidianamente a su trabajo, con las medidas correctas, si servicio público funciona”.

“Del regreso a clases, estoy a favor de ello y más, conociendo que el contagio a través de los niños es mucho menor de los que se esperaba”. Expresó que los espacios escolares “es lo relevante, que tenga muy buena ventilación, que se tenga las medidas para el lavado de manos, que debería de haber en todo plantel educativo”.

El diputado panista cuestionó los criterios del semáforo establecido por el gobierno federal. “Son semáforos de brocha gorda, con el que el país ha sufrido muchísimo porque se guía con datos no verdaderos, ni reales; cuando no es epidemiología de precisión la que usa, ni siquiera se considera para la vacunación, ni se considera para salvar vidas… no creo que se ocupe llegar a semáforo verde para volver a clases”.

“Cada municipio es diferente, cada escuela es diferente, si la infraestructura marca que el salón es cerrado y no tiene ventilación no es el mejor lugar para regresar; se tendría que buscar al aire libre”, mencionó.

De la feria de verano, expresó que “los pronósticos marcan que ya para junio la actividad de casos y de contagios va a ser inferior, habría que ver cuál va a ser el efecto de este mecanismo, sin echar la culpa a la población que no se cuida, como dijo López-Gatell, creo que va a haber condiciones para ser esa feria después del verano”.

MIENTE ZOÉ ROBLEDO

Respecto a las respuesta que el director general del IMSS le dio al gobernador, la semana pasada, cuando Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió que se vacuna a todo el personal médico de Guanajuato, la cual fue que se estaba depurando el padrón de trabajadores de la Salud, pues se habían detectado “datos no honestos” de los mismos, el legislador dijo:

“Zoé Robledo miente, el documento oficial se llama Plan Rector de Vacunación y la última actualización fue en enero de este año y en ese plan rector, se habla de que la primera etapa es entre diciembre y febrero para vacunar al personal de salud de primera línea de control Covid. 1.1 millones para febrero, deberían estar vacunados”.

Añadió que “el número de dosis que han llegado ni siquiera cubre a los de 80 años, ni a los demás. Zoé Robledo cómo adivina que una persona que llega a urgencias no tiene Covid-19… y ahora dice que la lista está mal”.

“La plataforma de su plantilla la tiene la institución; ahora resulta que hicieron un listado cuando saben qué trabajadores son de ellos, ahí están en la nómina. Es como decir que Lopez-Gatell dice que no saben cuántos médicos privados hay, ¿entonces cómo hace su censo del informe de gobierno? ¿Cómo es que sí cobran impuestos a los profesionales de Salud?

“Los censos existen, lo que no hay son vacunas. No están vacunados porque se están vacunando los siervos de la nación y las brigadistas de Morena como ya se ha documentado en redes sociales”, aseguró

DECÁLOGO DE LÓPEZ-GATELL

Por otro lado, Ramírez Barba se refirió al decálogo que presentó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell para prevenir contagios durante las próximas vacaciones de Semana Santa.

“Es de poca vergüenza, debería de ser mucho más específico en lo que está planteando, como no andar en la Alameda sin cubrebocas, sabiendo que estaba contaminado o por ejemplo, el uso del cubrebocas que él dice que no ha servido y toda la sarta de mentiras que han causado duelo en muchos mexicanos”.

Entre las recomendaciones de López-Gatell se encuentra evitar aglomeraciones, disfrutar en familia en un sitio cercano al de su hogar, participar de eventos religiosos desde casa, entre otras.

LAS VACUNAS Y LOS NÚMEROS

Ramírez Barba explicó que de acuerdo con el plan que trazó el gobierno federal y con la información que ha proporcionado, “tan solo entre febrero y marzo, tendrían que haber vacunado a 15 millones 144 mil 698 personas, para las cuales se necesitarían 30 millones 289 mil 396 dosis”.

“Si hasta ahorita apenas dicen que han llegado 9 millones, que insisto, no han llegado, el déficit que traemos es de 21 millones de dosis. Sumando las que dijeron que podrían llegar en marzo, ya para abril dicen que se va a vacunar a 19 millones de personas más, acumuladas deberían de ser 34 millones de personas y se ocuparían entonces 68 millones de dosis”, detalló.

“Aunque se anuncien millones de vacunas, en la práctica no hay para aplicar. No se prepararon, no compraron vacunas, todo eso costó vidas a los mexicanos y seguirá costando vidas si la vacunación no se inicia ya y por las zonas de mayor concentración, si no se inicia como dijimos: primero, los profesionales de la salud; segundo los adultos mayores y tercero, bien, rápido y a la primera”, reiteró.