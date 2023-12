Draxton no ha recibido a sindicato Sinttia; denuncian trabajadores

IRAPUATO, Gto. (OEM).- Trabajadores de la empresa Draxton manifestaron su preocupación y denunciaron que no se ha respetado la elección que realizaron el pasado 30 de noviembre en las urnas en las cuales el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) ganó la titularidad del contrato colectivo.

Te recomendamos: Fraenkische elige a SINTTIA en su contrato colectivo

Tras una elección histórica para los trabajadores de la automotriz Draxton, Sinttia superó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica y del Acero, Similares y Conexas "Lic. Benito Pablo Juárez García" por 92 votos, después de que el otro sindicato representara a los trabajadores de esta planta por prácticamente dos décadas.

Exigen que se respete la resolución realizada ante el tribunal.

Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del sindicato Sinttia señaló que la empresa no ha querido dar acceso al nuevo sindicato, pues alegan que existe una queja interpuesta por parte del sindicato Conasim, hecho del que también se está brindando apoyo por parte de la Casa Obrera.

Explicaron que la empresa automotriz dijo que no aceptará la sentencia hasta que no exista ningún recurso que la modifique, y si bien Conasim sí tiene derecho a buscar un amparo como lo manifestaron, éste aún no está interpuesto, por tanto lo que tiene validez actualmente es la sentencia que resolvió que Sinttia es quien representa a hora a las y los trabajadores de Draxton.

De esta situación ha tomado conocimiento también el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), explicaron, hasta la fecha la empresa no ha permitido siquiera que el sindicato Sinttia tenga representantes dentro de la planta.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Dicen que hay una queja interpuesta por el otro sindicato y por esa situación hasta que no se resuelva no nos pueden atender, ya tenemos la titularidad, ya hay un fallo a favor por un juez, ellos tenían que respetarlo, si hay quejas o amparos se debe dar seguimiento por separado y por el momento no hay amparos interpuestos, simplemente es una negativa de la empresa, ellos tienen que respetar la sentencia emitida por el tribunal y dependiendo de esto se tomaran cartas en el asunto” señaló la secretaria general del Sinttia.