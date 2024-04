Drag, el movimiento que toma fuerza y resurge en Salamanca

Más allá de la sátira, el color, la diversidad e irreverencia del estilo "Drag", existe una lucha en contra de la discriminación y el rechazo de quienes han adoptado este tipo de expresión surgida del teatro de la antigua Grecia y que se conformó como movimiento a finales del siglo XIX.

Movimiento de color y diversidad que integra a personas sin exclusión.

A lo largo de cinco años, Ismael González ha experimentado y se ha introducido en este mundo, que lejos de la alegría y del brillo de la lentejuela, compartió para Organización Editorial Mexicana que aún hay muchos tabúes que deben superarse en una cultura dominantemente machista.

“Cuando yo inicié, a mí me tocó estar en una Salamanca donde todavía había ese tabú muy grande, donde había esa discriminación, donde muy pocas personas lo aceptaban; entonces a mí me tocó estar picando piedra, estar tocando puertas, estar viendo con qué personas me voy a juntar para tener ese lugar seguro, pero poco a poco se han unido más personas, Salamanca ha sido más abierta y ahorita estoy feliz con todo ese avance que ha tenido”, compartió.

También conocido como “Mega de Luz”, Ismael González ha recorrido el camino del “drag” con el que tuvo contacto a través de sus clases de teatro, lugar en donde descubrió que este estilo es más que un vestuario.

Un tipo de expresión surgida del teatro de la antigua Grecia.

“Poco a poco me fui adentrando en este mundo, me dio curiosidad, fui investigando, checando qué era, de dónde surge y me enganché y sigo”.

Contrario a la creencia popular, el arte drag lo puede realizar cualquier persona, sin importar su orientación, ya que es común los señalamientos que quienes lo desarrollan únicamente son personas homosexuales.

“Sea heterosexual, bisexual, gay o lesbiana, hay muchos ejemplos de mujeres que hacen ‘drag’ y hombres heterosexuales, de hecho hay un hetero llamado Cristian Peralta, quien inclusive es padre de familia, todo este tipo de arte no solamente tiene que ser del hombre gay, sino que muchas personas, lo pueden crear desde su casa y todo aquel que quiera hacerlo es bienvenido”.

En sus propias palabras, “Mega de Luz” dijo que este estilo representa la creatividad del ser humano, la libertad puede tener, sobre todo al momento de crear su vestuario, cuyos colores, accesorios y demás tienen un significado especial y propio de cada individuo.

“El poner cada piedra, cada lentejuela, no se pone nada más porque sí, sino que tiene su historia, su detalle, todo esto para mí significa toda esa gama de diversidad, toda esa gama de colores que puede tener el ser humano, no solamente somos blanco y negro, sino que también hay más colores que uno puede representar en la vida”.

Ismael González compartió los tabús que ha tenido que superar de una cultura dominante.

Junto con un grupo de amigos y compañeros universitarios, Ismael González ha desarrollado proyectos de teatro y cortometrajes, que han tenido la aceptación de los espectadores y de quiénes lo rodean.

“Cuando hicimos esos cortometrajes, me dio demasiado gusto y alegría ver que padres de familia acercaban a sus hijos y que no se queden con ese tabú de huir, porque ‘es malo’ o el ‘son como son’, qué bueno que los acerquen para que se den cuenta que el mundo no es cuadrado y que se den cuenta de que hay algo más allá de cuatro paredes”.

A pesar de esta nueva percepción, reconoció que aún existen personas que se encuentran reprimidas por temor a los señalamientos, al rechazo o a la discriminación por expresar pensamientos diferentes a los establecidos; a ellas les aconsejó acercarse quienes les tengan más confianza, así como a personas que conozcan respecto al tema.

“El consejo que yo les daría, es uno que a mí me dieron hace muchísimos años y fue el de sigan sus sentimientos, porque los sentimientos son lo que le da sentido a la vida; acérquense a las personas que les tengan confianza, no se queden encerrados, porque al dejar comprimido tanto arte que puedan sentir en su interior, es de lo peor que les puede pasar, es simplemente encerrar en una cajita pequeña la esencia que tenemos como ser humano; y un consejo más esta vez para las personas como yo que ya hacemos el arte drag y que ya tenemos experiencia, es que ayuden a las personas a que se acerquen, ayúdenlas porque así como nosotros sufrimos, ellos también están sufriendo y necesitamos ayudarlos, más que nada a que salgan de esa zona y se sientan libres y vean realmente quiénes son”, concluyó.