Carecen de transporte público en Puerto de Valle

Habitantes de la Comunidad de Puerto de Valle, denuncian la falta de transporte público en la comunidad del este del municipio. Alrededor de 310 familias viven en esta comunidad, quienes ante la carencia de este servicio, realizan un recorrido de más de una hora para poder llegar a la comunidad de Valtierrilla para tomar el transporte público. Además, comentan que las unidades de taxis les realizan un cobro excesivo de transporte, superior a los 80 pesos.

María, habitante de la comunidad de Puerto de Valle detalló que desde antes de la pandemia han carecido de la falta de transporte público que los deje hasta su comunidad, ya que el último trayecto que recorren es hasta llegar a la comunidad de Valtierrilla.

La denunciante, explicó, que tan solo en la comunidad de Puerto de Valle, viven alrededor de 310 familias, además de más comunidades las cuales carecen de ese problema, mismos que comentan que el pago de taxis no es favorable para la economía de las familias de estas comunidades.

“Ya vamos para cuatro años sin el servicio de transporte público, y el único transporte que tenemos es hasta Valtierrilla, y por eso le pedimos a César Prieto Gallardo en que nos mandara un servicio; Somos alrededor de 310 familias en Puerto de Valle, las comunidades de Los Negrete, San José de los Hernández, El Carmen. Hacemos más de una hora desde Valtierrilla hasta Puerto de Valle, ya que en ocasiones no nos alcanza el recurso para poder pagar taxi”, añadió.

La habitante, explicó que en el tema de los taxis suelen pagar entre 80 o 90 pesos, tan solo un viaje de ida. Por lo cual han solicitado que el alcalde los apoye con este tema, del cual no han recibido alguna respuesta por parte de las autoridades.

“Los taxis nos cobran desde 80 o 90 pesos por ida y también de regreso, y pues nuestro problema se los externamos a regidores del ayuntamiento para que nos apoyen con el transporte de Valtierrilla hacia Puerto de Valle; por eso le pedimos los de Puerto de Valle y más comunidades le pedimos que nos mande servicios a esta comunidad; yo he ido y siempre me dicen que está ocupado o en juntas y no he tenido la fortuna de platicar con él como cuando vino a pedir que lo apoyáramos”

María, explicó que va a ser un año que vino a inaugurar el pozo y hasta hoy en día no nos ha dicho cuándo nos apoyarán con el transporte.