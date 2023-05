Dirección de Seguridad Pública espera poder terminar el año con 200 elementos

El coordinador de Seguridad Pública Municipal, expresó que para el término del presente año, se tiene como meta el de superar la cifra de 200 elementos de policía municipal, cifra que actualmente ronda en un 30% por ciento de los uniformados municipales.

En más de año y medio de la presente administración municipal se han llevado a cabo la graduación de dos generaciones de policía municipal, en donde actualmente se tiene una cifra aproximada de 136 elementos municipales.

Alejandro Flores Jiménez Coordinador de Seguridad Pública Municipal, dio a conocer que actualmente está cifra de elementos se encuentra en un 30% de la meta a cumplir al término de la actual administración municipal de César Prieto Gallardo.

“De acuerdo al programa de seguridad pública que yo poseo es de un 30%, en ese sentido creo que tengo un crecimiento del 20%, y estoy por debajo y el propósito es terminar la administración con una plantilla mayor de 200 elementos”, manifestó.

Flores Jiménez, puntualizó que en el sentido de la formación de cadetes, se han tenido muy baja respuesta por parte del sector juvenil, en donde la posible causa podría ser la inseguridad que se vive en el municipio.

“No a todo mundo se le hace un trabajo atractivo, y esto podría ser la falta de captación de personal, y nuestro compromiso es que este año lleguemos a los 200 elementos por lo menos; estamos rezagados en la portación de la licencia colectiva, se habla que salen policías a operar sin armamento y eso no es así, simplemente tratamos de combinar las personas que tienen la licencia, salen armados y los que no sería un riesgo sacarlos armados si no cuentan con la licencia colectiva”, manifestó.

Ante esta falta, se encuentran en proceso 40 licencias de portación de arma en el estado, en donde solicitarán el permiso con SEDENA, en donde buscarán que se agilice este proceso y todos los elementos puedan portar arma.