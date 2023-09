Diputadas piden que sean escuchados alumnos de la UG

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso Local, María de la Luz Hernández Martínez, dijo que será importante hacer un ejercicio para escuchar a la comunidad educativa y atender sus necesidades, esto luego del movimiento realizado en la Universidad de Guanajuato, mientras que la diputada Yulma Rocha Aguilar confió que pueda resolverse esta situación para que no afecte la calidad académica.

En entrevistas por separado, primero la legisladora priísta manifestó “es un asunto delicado que no se puede minimizar, no sé los alcances que tenga el paro, sin embargo, que por supuesto la autoridad tiene estar atenta en cómo va evolucionando toda vez que como yo lo he dicho, la universidad es caja de resonancia para efectos políticos y para efectos sociales en el resto del estado”.

Estudiantes deben ser escuchados para atender sus demandas.

Recordó que, por ello, en su momento hicieron ciertos pronunciamientos en espera de que hubiese habido mayor prudencia en cómo se llevaba el proceso de designación al interior de la UG.

“Hoy, después de la designación de la nueva rectora, evidentemente dados los antecedentes del proceso, se pudo haber previsto que tuviera algunos efectos”, apuntó.

Por lo tanto, hizo la sugerencia que se debe dar un monitoreo y atentos para que la Universidad de Guanajuato pueda resolver sus problemas y no afecta ni la calidad educativa, no afecte el desarrollo de la actividad diaria de la Casa de Estudios y, por supuesto, la académica.

Comentó que habrá que ver cómo transcurre la situación en los siguientes días para que la autoridad pueda resolverla internamente, en espera que no haya necesidad de una intervención ajena, “hay que recordar que la universidad goza de autonomía y eso implica su gobernabilidad interna, pero eso no significa que sea totalmente ajena a toda la estructura política del estado”.

Rocha Aguilar reiteró que espera que se resuelva este asunto “y si no habrá que ver qué cauces legales marca la propia norma para que se pueda abonar a la resolución de ese conflicto y no afecte de sobremanera a la comunidad estudiantil y a la propia operación administrativa de la universidad”, culminó.

A su vez, la diputada panista, María de la Luz Hernández Martínez, externó que será importante hacer un ejercicio de escucha con la comunidad educativa para conocer sus inquietudes que motivas a las personas que participan en el movimiento estudiantil y así poder tener alguna mesa de trabajo con ellos y poder atender sus necesidades.

Dijo que “si existiera alguna irregularidad en el proceso, que se denuncie primero y después se siga en las instancias correspondientes”.