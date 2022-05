Dicta juez prisión preventiva oficiosa a elemento de la Guardia Nacional

GUANAJUATO, Gto.- El juez de la Sala dos del Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato, aceptó la petición de la Fiscalía General de la República para imponer medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Ángel “N”, un segundo elemento de la Guardia Nacional a quien resolverán su situación jurídica el próximo viernes por ser el presunto autor material del asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael.





Dicta Juez Federal prisión preventiva oficiosa a Ángel N. elemento de la Guardia Nacional y permanecerá recluido en el penal de Puentecillas.





El Juez determinó que permanecerá los siguientes días recluido en el penal de Puentecillas, de este municipio de Guanajuato. La audiencia será el próximo viernes a las cinco de la tarde donde la parte defensora presentará sus argumentos, porque este asunto aún no está resuelto afirmó el Juez.

Hay que hacer mención que al primer elemento de la Guardia Nacional que se señaló como probable autor de la activación de su arma fue liberado al no encontrarse pruebas contra él. E inclusive en la audiencia tanto el elemento que obtuvo su libertad como el capitán Juan Manuel Becerra, quien estaba al frente del convoy que realizaba un patrullaje por la ex hacienda del Copal en el municipio de Irapuato, los estudiantes que hicieron sus declaraciones respectivas, señalan a Ángel “N” de ser el responsable del disparo, aunque hubo una segunda detonación, cuya bala se incrustó en una bocina, refirieron de la FGR y no causó daño a los otros dos estudiantes que iban en la camioneta.





Presentaron las pruebas la FGR con la que buscan que el homicidio del estudiante no quede impune.





En la audiencia que inició a las tres de la tarde de este domingo y finalizó cerca de las nueve de la noche, tanto la Fiscalía General de la República como los asesores de las víctimas, presentaron las pruebas y argumentos con los cuales señalan que Ángel “N”, fue quien activó su arma a su cargo e impactó con una sola bala, la cual se fragmentó y mató al alumno Ángel Yael e hirió de gravedad a una de sus compañeras.

El elemento que formaba parte de la Secretaría de Marina, fue asignado a la Guardia Nacional y fue quien realizó el disparo que puso en riesgo la vida de las otras tres personas que viajaban en la camioneta, señaló la FGR.





El mando de la Guardia Nacional nunca dio ordenes de lanzar balas a la camioneta de los estudiantes.





En la audiencia que tuvo dos recesos estuvieron los padres de Ángel Yael. También se dio a conocer que eran cuatro las patrullas que realizaron el operativo, dos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dos de la Guardia Nacional.

De igual forma, la FGR aseguró que hubo un uso brutal de la fuerza, y no hubo ninguna razón o motivo para que se actuara de esa manera porque inclusive no hubo ninguna orden para que se disparara a los estudiantes que se encontraban en una reunión, pero cuando vieron las patrullas se comenzaron a movilizar, por ello pidieron que se vincule a proceso a Ángel “N”.





El viernes la parte defensora presentará sus argumentos al reanudarse la audiencia.





También se informó que eran entre tres y cinco vehículos donde iban los estudiantes, pero la camioneta blanca en la que iban Ángel Yael iba atrás de los vehículos y fue alcanzada por el disparo que se hizo a cien metros de distancia.

Por ello, la FGR, pidió que se vincule a proceso al presunto agresor por homicidio calificado en grado de tentativa por las tres personas que iban en la camioneta y por homicidio calificado.









Entre tanto, en su cuenta oficial de Twitter, el Rector General de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, dio a conocer que daba seguimiento a la audiencia con respecto de un elemento de la Guardia Nacional, en este caso de un elemento diferente al que se liberó el sábado. “Desde la UG seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance y exigimos justicia”, termino.