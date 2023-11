Confirma La Arrolladora Banda el Limón presentación en el Molinito, en Salamanca

Salamanca, Gto.- A través de redes sociales, la agrupación sinaloense La Arrolladora Banda el Limón confirmó su presentación en Salamanca el próximo viernes 1 de diciembre, en la cancha del estadio el Molinito, el acceso será gratuito, sin embargo, las autoridades invitan a la población a donar un juguete que será entregado a niños en situación vulnerable el próximo 6 de enero.

El acceso al inmueble será a partir de las 19 horas, para que los salmantinos puedan disfrutar del concierto de La Arrolladora, que con más de 40 años de trayectoria artística y más de 30 producciones discográficas, sin duda sus más grandes éxitos serán coreados y entonados por miles de asistentes, a quienes se invita a sumarse a la campaña “Uniendo Sonrisas”, de recolección de juguetes, para sumar sonrisas de niños y niñas el próximo 6 de enero, se pide que el juguete sea nuevo, no bélico y que no use pilas.

La banda sinaloense tomó parte de su nombre del pueblo El Limón, del estado de Sinaloa que se ubica a 80 km del norte de Mazatlán, donde surgió el nombre de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho cuyo primer antecedente de la agrupación se registra en la década de 1960.

Durante más de cuatro décadas han obtenido discos de oro y platino en México y Estados Unidos, colocándose como máximos exponentes del género regional mexicano a nivel nacional, además de haber sido reconocida por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión el Premio Antena al Mérito Artístico.

Además de juegos mecánicos gratuitos para niños y niñas, los salmantinos podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica, así como de otros atractivos orientados a fomentar una reactivación económica y una sana convivencia social.

Cierre de calles

Debido al festival “Late Salamanca” se llevará a cabo el cierre de algunas vialidades, por lo que se invita a los automovilistas a tomar precauciones y planificar una ruta alterna con anticipación, las calles sin acceso vehicular serán Zaragoza, Andrés Delgado, Juárez y Revolución, en tanto como rutas alternas se podrá tomar Libertad, Morelos, Aldama, Guerrero, Pasajero, Obregón y Sol.