Devaluación, golpe a los trabajadores

El deslizamiento de la paridad cambiaría con un máximo histórico de 25.0715 pesos por dólar a la mañana de hoy, se ha sumado al "miedo" del Covid-19. La ciudadanía advierte cada vez mayor incertidumbre y prevé un duro golpe a los bolsillos de los ciudadanos.

De acuerdo a una encuesta realizada, varios ciudadanos manifestaron que deslizamiento del peso frente al dólar “golpeará” a sus bolsillos, pues muchos de los productos básicos podrían incrementar sus costos, lo que representaría una afectación económica .

“Claro que nos perjudica, los servicios cada vez están más caros. Pago más de 200 pesos al mes (de agua), principalmente a nosotros, los adultos mayores, nos afecta”, expresó el pensionado, Juan Tovar.

La ama de casa María José expresó que siempre hay un impacto cuando el peso se devalúa, sin embargo “yo creo que nos va afectar más adelante, por el momento, realizó mis compras de forma normal y gastando lo mismo”.

Martín quien es pensionado, dijo, “yo pienso que sí (nos afecta) aunque directamente no estamos tan mal, pero el alza de todo eso, nos puede afectar a todos, independientemente de sí lo usamos o no, ya que sube todo, pues yo todavía no he visto que empiecen a afectar al menos en mi economía”.

Sergio quien es actualmente desempleado señaló que “nos puede afectar en el alza de los precios, los de importación, en el trabajo, y creo que la ciudadanía a aun no esta preparada para lo que se avecina”.

“No creo que nos afecte mucho en estos momentos, porque todavía ahorita nos alcanza para comprar todo lo que necesitamos”, dijo Jesús Cruz al señalar que eso no significa que en los próximos días se empiecen a elevar los precios.

“Luego si varían los precios, pero si gasta uno un poquito más, sí nos puede afectar que el costo del dólar vaya en aumento. Y si seguimos así a lo mejor sí vamos a gastar un poquito más”, explicó Martha quien es ama de casa.

Para los salmantinos el alza en el precio del dolar podría traer pérdidas en su economía, además de arrastrar problemas de desempleo, que posteriormente elevarían los índices delictivos.