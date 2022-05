Detecta SDAyR fertilizante 'rebajado' y pide intervención de Profeco

Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato, hizo un llamado a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco para que realice una inspección a una empresa poblana que está ofertando fertilizantes de sulfato y urea a baja concentración de nitrógeno y que no es de provecho para los cultivos.





Piden que no se permita oferta de los productos.



En entrevista exclusiva, el funcionario estatal explicó que la urea debe tener una concentración de nitrógeno de 46%, mientras que el sulfato de amonio 20.5% y la empresa oferta los fertilizantes con una raquítica concentración del químico, pues la urea tiene apenas 3% y el sulfato de amonio a 2.9%, lo que representa un fraude para las personas que adquieren los productos.



Explicó que dicha empresa cuenta con una filial en el municipio de Cortazar, en donde productores agrícolas han adquirido los fertilizantes y han sido defraudados, ya que el contenido del producto no cumple con las características que se requieren para aplicarlo en las tierras de cultivo.



Por ello, pidió que incluso pudiera llevarse a cabo una especie de “Quién es quién en los fertilizantes”, pues ahora que se realizarán compras consolidadas de estos nitrogenados, para saber cuáles sí cumplen y poder invertir bien, sobre todo por el alto precio de estos insumos.









“Pedimos que revisen una empresa que está vendiendo urea y sulfato a muy baja concentración de nitrógeno y tiene una filial en Cortazar, aquí traigo el análisis que le hicieron precisamente a esos fertilizantes donde vienen al 3% cuando deben de traer la urea al 46% y el sulfato de amonio al 20%”, señaló.



Paulo Bañuelos destacó que en el estado se han visto afectados por lo menos 10 productores, quienes adquirieron los productos y se llevaron la sorpresa de que venían reducidos en concentración de nitrógeno, por lo cual es un producto que no sirve para los fines con el cual lo adquiere la gente del campo, pero no se descarta que pueda haber más personas defraudadas.



Señaló que las autoridades federales no deben permitir que las empresas continúen ofertando sus productos, ya que es un fraude y atenta contra la economía de la gente del campo que hace un esfuerzo por conseguir los insumos agrícolas y no detener la producción de alimentos.









“Ya tenemos varios reportes, el primero que nos reportó fue en Irapuato, donde le aplicaba urea al trigo y obviamente no despegaba porque viene reducida la concentración, es un fraude, ahora tenemos alrededor de 10 productores que ya compraron su fertilizante y le hacemos un llamado a Ricardo Sheffield de que se investigue a esa empresa y que tiene una filial en Cortazar”.