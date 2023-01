Desprecia la 4T educación, ciencia y tecnología: UNPF

Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNFP), dijo que el rezago educativo en México generado por la actual administración federal tendrá una repercusión de dos décadas y esta se verá reflejada cuando los estudiantes de primaria y secundaria compitan en el mercado laboral y tengan muchas deficiencias en su formación académica.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana dijo que es preocupante la desaparición de instituciones educativas y de investigación cómo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues con eso la Federación pone de manifiesto su poco interés por la mejora de la calidad en educación.

No destinan recursos para ciencia y tecnología

Señaló que es evidente el desprecio del Gobierno Federal por la educación, la ciencia y la tecnología, pues no existen partidas presupuestales osea dar respaldo a los científicos."Nos preocupa la desaparición que instituciones educativas y de investigación desafortunadamente hayan sido ignoradas por el actual gobierno y cuando hablo de ignorancia yo puedo utilizar hasta el término despreciadas por el actual régimen y por el actual gobierno al no asignarles presupuesto, en el tema educativo al no aportar recursos y apoyos a instituciones de ciencia, tecnología e investigación en el país se pone en riesgo la calidad educativa de nuestro país".

No le interesa mejorar educación a la Federación

Destacó que es lamentable el fenómeno que se ha originado en últimos años, pues hay niños que ingresan a primer grado de primaria sin tener conocimiento para leer y esto se debe a la desatención de las autoridades federales.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Asimismo, dijo que también es preocupante el rezago estudiantil que se tiene en comprensión lectora y razonamiento matemático mismo que tiene que ser atendido de manera urgente.

Local Regularizarán a estudiantes rezagados por pandemia



"Hay niños que llegaron a primer grado de primaria sin saber hablar y es lamentable, ante esa emergencia educativa, debemos reconocer que hay una emergencia educativa y qué necesitamos abatir la emergencia educativa, esto va a afectar dos décadas, me refiero a que éstos chicos que están en la educación básica o media dentro de 10 o 12 años que lleguen a competir al mercado laboral desafortunadamente tendrá muchas deficiencias".