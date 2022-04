Despido de funcionarios afectó renovación de comités de participación ciudadana

Hay un retraso en la elección de delegados de comunidades y presidentes de mesas ciudadanas, así lo informó César Prieto, alcalde de la ciudad, quien argumentó que esto se debe a los cambios de personal realizados en la dirección de desarrollo social, la cual está como encargada de dichas elecciones.

“Estamos un poquito retrasados en este tema, se supone que son los primeros seis meses de la administración, sería el 10 de abril, no se va cumplir con esta fecha pero ya se esta trabajando para que se se puedan conformar estos comités lo más rápido posible”, reconoció el edil.

Se espera contar con el recurso para atender las necesidades de las colonias y comunidades salmantinas.

Se le cuestionó si ya quedarían listas las alecciones para este mes y prefirió no adelantarse a dar una fecha, ya que se ocupan recursos para atender más de 100 comunidades y colonias en la ciudad, tan solo para la conformación de Comités se llevan su tiempo.

“Se vio un pequeño retraso por los movimientos que se hicieron, porque creíamos que había personas que no estaban con la buena disposición de trabajar a favor de los salmantinos y decidimos hacer estos movimientos, precisamente para fortalecer el área de Desarrollo Social y Bienestar y que realmente fueran funcionarios que trabajaran en beneficio de la gente, vamos a ver no me quiero yo adelantar porque también se ocupan recursos, movilización, se ocupa ahora si que son más de 150 comunidades y más de 200 colonias las que tenemos, en el caso de los delegados va ser un poco más sencillo el tema, la conformación de los comités si es un poco más complicado”, puntualizó.

Existe interés en los salmantinos en representar y desempeñar este cargo.

Refirió que a pesar de no tener una fecha se cumplirá con este compromiso. Finalmente, descartó que haya colonias o comunidades que no quieran participar en este proceso, por temor de sus habitantes a tomar dicho cargo.

“Yo creo que la gente está muy participativa, la gente quiere ser parte de esto ven en nuestro Gobierno una buena disposición, una buena voluntad de resolver los asuntos de cada colonia y comunidad, y hasta este momento no nos hemos encontrado con alguna colonia que no quiera participar”, concluyó.