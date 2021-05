Desperdician miles de litros de agua

Habitantes de la colonia Barlovento denunciaron la fuga de agua de riego de uno de los tubos que atraviesan por la zona habitacional, lo que ha ocasionado que miles de litros del vital líquido se estén derramando desde la tarde de este martes.

Vecinos piden se atienda el problema.

Fernando, habitante de la colonia, explicó que al parecer la fuga es de agua utilizada por los agricultores de la zona para regar las cosechas, sin embargo, ni ellos ni alguna otra persona encargada de la situación han detenido la fuga.

El Dato...

Miles de litros de agua, empleada para regadío, se están perdiendo a causa de una fuga

“Aquí Cmapas no es el encargado del sistema de agua potable, tenemos que aclarar eso, además dicen que es agua de regadío pero ya van muchas horas que el agua se está tirando, dicen que ayer alguien vino a reparar pero no funcionó porque ya para en la noche nuevamente el tiradero continuaba”.

A pesar de que no se trata de agua potable los vecinos se encuentran preocupados ante la gran cantidad de líquido que se está perdiendo y está terminando en las coladeras, por lo que hacen el llamado a quien corresponda para atender el problema.

“Estamos pasando por un sequía muy fuerte y vean cómo se está desperdiciando el agua, aunque no sea potable los agricultores la necesitarán y cuando esto suceda ya no habrá, no sabemos si sepan lo que está pasando pero urge que lo vengan a remediar”, finalizó Fernando.