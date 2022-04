Desinterés en proceso de renovación de comités de participación

Luego de que en algunos conjuntos habitacionales se realizarán asambleas para renovar comités de participación ciudadana, la presidente de la comisión de Desarrollo Social y Humano Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, desestimó estos procesos tras dar a conocer que la convocatoria para ello debe realizarse a través del Ayuntamiento, aunado a que en estos no se consiguió el 50% más uno de asistencia requerida, como en el fraccionamiento Huasteca, en el que asistió 2% de más de 800 vecinos.

Local Despido de funcionarios afectó renovación de comités de participación ciudadana

“Aún no tenemos la convocatoria, para que la revise el Ayuntamiento, la apruebe y se publique en periódicos y redes sociales para que la gente esté informada, Desarrollo Social tiene que organizar y estar presente (…) este es un proceso que no tiene ninguna validez, porque efectivamente tiene que estar Desarrollo Social y avallado por el Ayuntamiento, al no contar con ello esto no tiene validez, además se supone porque cuando no está entregada la colonia no se puede realizar este proceso por lo que aún se cuenta con administración y de este solo se entregó la primera sección”, refirió la edil.

Ante esta situación, la también regidora de la fracción de Acción Nacional en el Cabildo indicó que en ninguna de las más de 150 comunidades o 220 colonias, no debe realizarse este proceso, hasta que sean las autoridades municipales que realicen la convocatoria e implementen la logística requerida para ello.

“Ya se está trabajando en la convocatoria para que se pueda presentar, definir los términos y fechas y ya poder entregar como Ayuntamiento una propuesta, que se valide y en base a eso darle la formalidad y la legalidad que requiere el proceso (…) cualquiera que haga esto está incurriendo en un tema de irregularidad”, detalló la funcionaria.

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, los delegados y subdelegados municipales son autoridades auxiliares del Ayuntamiento y del Presidente Municipal, en la demarcación territorial asignada a la delegación, para representar a una colectividad y ser el enlace entre las autoridades y sociedad en general, en temas de atención a las necesidades colectivas.

Para su elección

Para efecto de formular, la propuesta de los presidentes de los comités de participación ciudadana y delegados rurales, las autoridades municipales deberán realizar una consulta pública previa a los vecinos de las colonias y comunidades, para luego ser nombrados o ratificados dentro de los seis meses siguientes a la instalación del Ayuntamiento, para desempeñar el cargo tres años, salvo renuncia o destitución.