Desechan propuesta de MORENA para bajar los honorarios del SEA en el CPC

GUANAJUATO, Gto.- En mesa de trabajo de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato, se determinó archivar la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

La propuesta se impulsó por Morena, era con el objetivo de bajar los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues tienen 100 mil pesos mensuales para utilizar como gastos ordinarios.





Durante el análisis, el personal jurídico de Morena argumentó que no había motivos para dejar honorarios tan elevados, pues los propios integrantes tienen la posibilidad de continuar trabajando desde la iniciativa privada, situación que muchos realizan.

Aclararon que la reforma no es para señalar a los que han pasado por dichos cargos, sino para poder dar mayor claridad sobre el uso de recursos, que insistieron, es excesivo tener 100 mil pesos para gastos ordinarios.

En entrevista, la presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Susana Bermúdez Cano, dijo que la propuesta nace de un oficio o solicitud de acceso a la información, pero solo del artículo 23 de la Ley que los regula, es decir, solo contemplan una atribución y no todas las actividades que realizan.









Agregó que no se puede hacer una comparativa de los recursos con la parte burocrática, pues lo que perciben los integrantes del CPC es por concepto de honorarios, además de que el SEA es un organismo no centralizado no sectorizado.

La propuesta es poner el tope de 250 UMAS, pero no se puede poner tope porque ya se marca en la Ley de Presupuestos del estado.

Agregó que los cinco ciudadanos que están en este cargo tienen una profesionalización específica, teniendo una toma de decisiones de alto nivel, por lo que no se debe demeritar su función.

Por estos motivos es que se acordó archivar la propuesta en mención.